الكمامة غير إلزامية فى إيطاليا.. موعد تطبيق القرار

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا ستنهى شرط ارتداء أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كوفيد-19 فى الأماكن المغلقة فى الـ15 من يونيو الجارى.





وقال وكيل الوزارة بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، "أعتقد أننا سنرفع آخر الإجراءات التقييدية التى ما تزال سارية وهى استخدام أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة"، مضيفًا "أعتقد أن الشروط تتوافر للقيام بذلك".