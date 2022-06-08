العالم اليوم - الجنيه المصري في ورطة.. "سعر" لم يسجل منذ 5 سنوات

انتم الان تتابعون خبر الجنيه المصري في ورطة.. "سعر" لم يسجل منذ 5 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 12:21 مساءً - أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار، الأربعاء، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات، قبل أن يرتفع مرة أخرى.

ووصل سعر الجنيه إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير 2017 عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار.

وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.