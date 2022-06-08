عاجل.. هبوط كبير فى الأسهم الأوروبية

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 بالمئة بعد أن ارتفع عند الفتح 0.3 بالمئة مقتفيا أثر صعود الأسهم العالمية، حسبما نقلت قناة "العربية".
وتراجع قطاع البنوك واحدا بالمئة مع إعلان كريدى سويس أنه من المرجح أن يتكبد خسارة على مستوى المجموعة بأكملها فى الربع الثانى فى ضربة جديدة للمصرف المتعثر.
كما هبط قطاع شركات التعدين 0.7 بالمئة مع تراجع أسعار خام الحديد ومعادن أخرى.
لكن ارتفاع قطاع شركات الطاقة، التى اقتفت أثر أسعار النفط، حد من الخسائر، وصعدت كذلك أسهم شركات التجزئة بعد أن قفز سهم إنديتكس المالكة لمتاجر زارا 4.1 بالمئة عقب إعلان الشركة عن قفزة بنسبة 80 بالمئة فى صافى الربح فى الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان.
وتتجه كل الأنظار إلى تحركات البنك المركزى الأوروبى الذى من المقرر أن يجتمع غدا الخميس، وتحركات البنك المركزى الأمريكى المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل.
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