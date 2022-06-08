روسيا تعلق على التصريحات الأوكرانية بشأن المفاوضات مع بوتين

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "كل التصريحات التى تسمع من كييف تحتاج إلى تدقيق والتحقق والتأكد مرة أخرى".

وأضافت أنه إذا قمنا بتقييم كلمات زيلينسكى بشكل عام، "فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما، وخطة كتبها شخص ما"، مشيرة إلى أن كييف نفسها أوقفت فى وقت سابق المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.

وأجرت أوكرانيا وروسيا مفاوضات حول التسوية الدبلوماسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، لكنه تم قطع الحوار فى أبريل الماضى بالكامل.