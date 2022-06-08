العالم اليوم - أسهم أوروبا تتخلى سريعا عن مكاسبها بعد تحذير من كريدي سويس

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتخلى سريعا عن مكاسبها بعد تحذير من كريدي سويس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:15 صباحاً - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وتخلت سريعا عن مكاسب حققتها عند الفتح، إذ تسبب هبوط بنحو 6% في سهم بنك كريدي سويس بعد تحذير متعلق بالأرباح في ضغط على قطاع البنوك، بينما شكلت أسعار المعادن ضغطا أيضا على أسهم شركات التعدين.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت غرينتش، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن ارتفع عند الفتح 0.3%، مقتفيا أثر صعود الأسهم العالمية.

وتراجع قطاع البنوك واحدا بالمئة مع إعلان كريدي سويس أنه من المرجح أن يتكبد خسارة على مستوى المجموعة بأكملها في الربع الثاني في ضربة جديدة للمصرف المتعثر.

كما هبط قطاع شركات التعدين 0.7% مع تراجع أسعار خام الحديد ومعادن أخرى.

لكن ارتفاع قطاع شركات الطاقة، التي اقتفت أثر أسعار النفط، حد من الخسائر، وصعدت كذلك أسهم شركات التجزئة بعد أن قفز سهم إنديتكس المالكة لمتاجر زارا بنسبة 4.1% عقب إعلان الشركة عن قفزة بنسبة 80% في صافي الربح في الفترة من فبراير إلى أبريل.

وتتجه كل الأنظار إلى تحركات البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يجتمع غدا الخميس، وتحركات الفيدرالي الأميركي المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل.