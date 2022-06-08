العالم اليوم - أسهم اليابان تقتفي أثر مكاسب "وول ستريت"

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تقتفي أثر مكاسب "وول ستريت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:15 صباحاً - أنهى مؤشر نيكي الياباني جلسة اليوم على ارتفاع مسجلا أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل وصعدت أسهم شركات الطاقة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وارتفع نيكي بـ 1% مسجلا 28234.3 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 29 مارس، كما واصل سلسلة من المكاسب استمرت لأربعة أيام.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% مسجلا 1970 نقطة.

وقاد صعود نيكي سهم شركة دايكين إندستريز لصناعة مكيفات الهواء الذي زاد 3%، بينما ارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تستثمر في التكنولوجيا 2.5%.

وقفز سهم منصة الخدمات الطبية إم3 بنسبة 6% وسهم فانوك لصناعة الروبوتات 2%.

وتصدرت شركات النفط القطاعات التي حققت مكاسب في بورصة طوكيو التي تضم 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات، وارتفع بنسبة 5%.

وصعدت أسهم العقارات 3% مع تحقيق سهم شركة طوكيو فوندوسان هولدنجز قفزة بلغت 4%.

لكن قطاعي التأمين والبنوك تراجعا بنسبة 1% و0.8% على الترتيب بعد هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية.