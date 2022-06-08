نتائج التعليم الخاص بالكويت والتي يتابع الطلاب الذين انتهوا من الاختبارات النهائية في المرحلة المتوسطة منها منذ فترة قريبة، وقد باشرت لجان التصحيح العمل فور الانتهاء من الاختبارات وقامت المدارس بالكويت بانتداب المراجعين لمتابعة أعمال التصحيح، وتعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج التعليم الخاص عبر رابطها الإلكتروني كما تعلن عن نتيجة التعليم العام الحكومي، وتخضع المدارس الخاصة للقوانين واللوائح بالكويت للتأكد من استمرار العملية التعليمية فيها ضمن رؤية الوزارة في المناهج المقدمة وضمان السير الآمن لعملية التعليم وعدم حدوث مخالفات.

نتائج التعليم الخاص بالكويت app.moe.edu.kw رابط الاستعلام عن نتائج المتوسط بالرقم المدني

يكون نظام التعليم في دولة الكويت متنوع مثل العديد من الدول العربية، حيث يكون هنالك التعليم العام الحكومي والتعليم بالمدارس الخاصة كما يتم مباشرة التعليم الديني بالمدارس التي تتخصص بذلك، وتخضع جميع المدارس للمراقبة العامة والمباشرة من وزارة التربية والتعليم، حيث تضمن الوزارة السير في إطار المنظومة التعليمية المطورة الجديدة التي قامت الوزارة بوضع الإطار العام لها في السنوات المقبلة على أن تقوم المدارس في الدولة بجميع أنظمتها باتباع ركب التطوير في تلك المدارس.

المراحل التعليمية التي أعلنت النتائج والمدارس التي تستمر في رفعها

أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء التام وإعلان نتائج المرحلة الابتدائية، وحتى السادس الابتدائي، وتفعيل إمكانية استخراجها عبر رابط المربع الإلكتروني بالرقم المدني.

قامت وزارة التعليم بالكويت بالإعلان عن الاستمرار في رفع النتائج في المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية، التعليم العام.

تقوم الوزارة بالاستمرار في رفع النتائج في المدارس الخاصة عبر رابط استخراج النتائج وتقوم بالإعلان عن المدارس التي رفعتها على الموقع.

يتم الإعلان عن نتائج العاشر والحادي عشر خلال أيام قليلة، حسب بيان وزارة التربية والتعليم.

يباشر طلاب الصف الثاني عشر، علمي وأدبي وديني، اختبارات نهاية العام حتى الآن.

المدارس التي رفعت النتائج (في أحدث البيانات)

تم الإعلان عن رفع نتائج 63 مدرسة بالأحمدي.

كما كشفت 32 مدرسة بالجهراء عن النتائج.

وقد أعلنت 32 مدرسة بالفروانية عن النتائج.

وقامت أيضا برفع نتائج 17 مدرسة بالعاصمة.

وتم الإعلان عن رفع 3 مدارس في مبارك الكبير.

عدد 4 مدارس تربية خاصة.

كما أعلنت 7 مدارس في حولي عن النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج المدارس الخاصة