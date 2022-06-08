نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الكويت” موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم 2022 stdservice.moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم 2022، والتي زاد البحث عنها من قبل الطلاب والطالبات في جميع أنحاء مناطق الكويت، وخاصة طلاب صفوف النقل، والتي أتاحت وزارة التربية الكويتية الرابط الخاص بالاستعلام عنها بالرقم المدني للطالب، وسنتابع معكم في هذا المقال مواعيد ظهور نتائج الصفوف المختلفة، وكيف تقومون باستخراجها بكل سهولة ويسر، فتابع معي عزيزي وعزيزتي الطلاب.

نتائج التعليم بالكويت

وقد بدأت الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي للعام الدراسي 2021 – 2022، حيث انطلقت اختبارات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر منذ يوم 30 مايو 2022 الشهر الماضي، وقد قاربت الاختبارات على الانتهاء في الكثير من المدارس، وبعض المدارس أنهت اختباراتها بالفعل.

وينتظر الطلاب والطالبات ظهور نتائج التعليم بالكويت بالرقم المدني، وسنتعرف معكم اليوم كيف تتابع النتيجة الخاص فيك عبر موقع الوزراة أول بأول بالرقم المدني او رقم الإقامة بدون الحاجة إلى تكبد عناء الذهاب إلى المدرسة.

نتائج المرحلة المتوسطة

ونتوقع حسب خبرتنا في نتائج الكويت أن تظهر نتائج المرحلة المتوسطة قبل نتائج الصف الحادي عشر والثاني عشر في خلال الساعات المقبلة، وهذا حيث إن عمليات تصحيح المتوسط تكون أسرع كثيرا عن العاشر والحادي عشر.

وسيمكنكم استخراج نتيجتكم بالطريقة الموحدة التي تتيحها وزارة التربية الكويتية، فتابعوا معنا بالقراءة.

متى نتائج الصف العاشر والحادي عشر

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج الصف العاشر والحادي عشر، ولكن نتوقع أن تصدر أخبار رسمية بخصوصها في حساب وزارة التربية خلال هذا الأسبوع، وهذا ما سنتابعه معكم أعزائنا المتابعين، ويمكنكم أيضا التحقق من نزول النتيجة من عدمها بنفس الطريقة الموحدة.

اختبارات الثاني عشر

وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية عن بدأ اختبارات الصف الثاني عشر الثانوية العامة بدءا من يوم 8 يونيو 2022، وستبدأ اختبارات التعليم الديني بدءا من يوم 7 يونيو، وهذا كما نشرت وزارة التربية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

انطلاق امتحانات الصف الثاني عشر للتعليم الديني غدًا pic.twitter.com/0JTSc2b12K — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) انطلاق امتحانات الصف الثاني عشر للتعليم الديني غدًا pic.twitter.com/0JTSc2b12K — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 6, 2022

وستنتهي الاختبارت الخاصة بالثانوية العامة بالكويت بيوم 24 يونيو 2022 في معظم المدارس بإذن الله.

موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم 2022

ويمكنكم استخراج النتيجة الخاصة بكم سواء كنتم تعليم حكومي أو خاص بالكويت بالطريقة الموحدة التي تتيحها وزارة التربية، وهذا لجميع الصفوف والمراحل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى صفحة نتائج الطلبة عبر هذ الرابط stdservice.moe.edu.kw.

ثم ادخل الرقم المدني الخاص بالطالب في خانة الرقم المدني.

بعدها ادخل الرقم السلسل للبطاقة المدنية إن وجد.

ثم اضغط على عرض لتظهر لك النتيجة.

اذا لم تظهر لك النتيجة فهذا يعني ان النتائج قيد التصحيح، ولم يتم اعتمادها في مدرستك.

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