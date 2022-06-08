اليابان ترد على قرار روسيا بشأن تعليق اتفاقية الصيد

جدة - نرمين السيد - وقال ماتسونو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء - إن "موسكو جعلت تعاون اليابان فى مشروعات أخرى فى منطقة سخالين كشرط مسبق واضح لتنفيذ اتفاقية الصيد"، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية ستواصل المشاورات مع روسيا حتى يتمكن عمال المصايد اليابانيون من العمل بأمان بموجب الاتفاقية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس تعليق تنفيذ اتفاقية عام 1998، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى تمسك طوكيو بتجميد المدفوعات المنصوص عليها فى الاتفاقية، وتباطؤها فى التوقيع على وثيقة التنفيذ السنوية بشأن تقديم مساعدة فنية غير قابلة للسداد لمنطقة سخالين والتى تعد عنصرا أساسيا فى عمل هذه الاتفاقية الحكومية الدولية.