كوريا الجنوبية تحذر من صواريخ بيونج يانج: استفزاز خطير

جدة - نرمين السيد - وأضاف هيون ديونج- عقب محادثاته مع نظيريه الأمريكى واليابانى فى سول- أن الدول الثلاث تعمل على نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية. من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية الكورى الجنوبى- أن الأبواب مفتوحة لإجراء حوار بناء مع بيونج يانج، فيما أشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان أن "العالم سيرد بشكل قوى وحاسم على أى تجارب نووية تجريها كوريا الشمالية".

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