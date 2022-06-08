نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مديرية تربية كركوك” رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الوزاري epede.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج السادس ابتدائي كركوك، والتي يبحث عنها الجميع في مناطق محافظة كركوك بالعراق، وخاصة أنه تم الإعلان عن نزولها في الساعات القليلة الماضية، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيف تصلون إلى النتائج الخاصة بكم، وما هو موعد نزول نتائج البصره، والتي تعتبر آخر محافظة لم يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بها حتى الآن، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الرابط الوزاري للوصول إلى النتيجة، وهذا بدون الحاجة لاستخدام أي روابط غير صحيحة من المنتشرة على الكروبات، فتابعوا معنا.

نتائج السادس ابتدائي 2022 كركوك

وقد انتظر طلاب محافظة كركوك النتائج الخاصة بهم على مدارس سبعة ايام منذ بداية شهر يونيو، وهذا حيث بدأت المحافظات بالتوالي في الظهور في جمهورية العراق، وتأخرت نتائج محافظة كركوك عن المتوقع، حيث كانت المحافظة من آخر المحافظات نزولا في النتائج.

حيث تم الإعلان عن النتائج في كركوك في المدارس وإلكترونيا معا، وتم نزولها في نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022، وهذا على منتصف الليل منذ ساعات قليلة، وهي متاحة بالفعل للاستعلام الإلكتروني عبر الرابط الوزاري.

درجات السادس الابتدائي 2022 الدور الأول

وسوف نقوم بإخباركم في هذا الجزء بخصوص أخبار درجات الطلاب، وهذا كما تابعنا في الكشوف، حيث ساعدنا آلاف الطلاب على استخراج نتائجهم في موقع ثقفني، ويمكننا أن نلخص نتائج الدور الأول في النقاط التالية:

نسب النجاح في المحافظات عموما تتراوح بين ال60 إلى ال75 بالمئة.

هناك عدد ليس بالقليل من الطلاب المكملين والراسبين.

معظم الطلاب المكملين أكملوا بسبب أحد هذه المواد: (اللغة العربية، الإنكليزية، الرياضيات).

يناشد الطلاب وأولياء الأمور الوزارة بإضافة درجات للطلاب المكملين والراسبين حتى ينجحوا، والوزارة لم ترد حتى الآن، وعلى الأغلب الموضوع قيد الدراسة.

مديرية تربية كركوك نتائج السادس الابتدائي

ونشرت مديرية تربية كركوك نتائج السادس الابتدائي بشكل إلكتروني منذ قليل، ويمكن للطلاب استخراجها عن طريق اتباع الخطوات المختصرة المفيدة الموجودة في موقع ثقفني بالأسطر التالية:

رابط نتائج السادس ابتدائي كركوك

واتبع هذه الخطوات، والتي ستجد بها الرابط الوزاري باللون الأزرق في الأسطر القليلة القادمة:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية صفحة الأخبار الوزارية عبر الرابط epedu.gov.iq.

اذا لم يفتح الموقع معك لا داعي للقلق قم بكتابة رمز التحقق واضغط على تأكيد ليفتح معك.

ثم انزل إلى الأسفل قليلا حتى تجد نتائج مديرية تربية كركوك.

اضغط على رابط كوكل درايف الموجود الخاص بها.

ثم ابحث عن اسم مدرستك، وبعد الدخول تبحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني لتجد نتيجته.

ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأخبرونا في التعليقات بنتيجتكم، وفي حالة لم تستطيعوا الوصول لها أخبرونا باسم الطالب واسم المدرسة.

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