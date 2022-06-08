وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف: سنصبح تحت رحمة شركات النفط فى الصيف

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن المستهلكين الأمريكيين سيصبحون تحت رحمة شركات النفط خلال فصل الصيف الجارى. المستهلكون سيصبحون تحت رحمة شركات النفط فى الصيف





وأضافت يلين، أنه وفقا لتحليل نشرته مؤسسة "جولدمان ساكس" فإنه من المتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 135 دولارا للبرميل.

جاء ذلك فى كلمة لوزيرة الخزانة الأمريكية أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم، للرد على ما ذكره أعضاء جمهوريون بأن معدل التضخم فى البلاد يقترب من مستوى لم يصله منذ نحو 40 سنة مع اقتراب الجازولين من ارتفاع بنسبة 50% على مدار العام الماضى.

وأضافت الوزيرة أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار الطبيعة العالمية لهذه الأسواق، فمن المستحيل بالنسبة لنا أن نفصل أنفسنا عن صدمات كتلك التى تحدث فى روسيا وتحرك أسعار النفط العالمى.

وكان باحثون من مؤسسة جولدمان ساكس قد أفادوا الإثنين الماضى، بأن أسعار خام النفط برنت قد تصل إلى 135 دولارا للبرميل خلال الصيف الجارى بعد أن كان 120 دولارا وهو ما سيدفع بأسعار الوقود إلى مستويات أعلى.

ونوهت يلين إلى أن قرار إدارة الرئيس بايدن بالإفراج عن مليون برميل من النفط من الاحتياطى النفطى الأمريكى يوميا كان له أثره على الأسعار، غير أن الإدارة لا يمكنها تجاوز الاتجاهات العالمية.

وأبلغت المشرعين بأن الكونجرس لديه أدوات لتخفيف أعباء التكلفة التى تمر بها الأسر الأمريكية جراء ارتفاع الأسعار.