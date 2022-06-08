بولندا.. ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 3.9 مليون

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل 20 ألفا و300 لاجئ فى اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت - فى شهر مارس الماضى - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.