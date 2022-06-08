إجراء جديد من البنك الدولى لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال البنك -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الأربعاء- إن الجولة الأخيرة من التمويل لأوكرانيا جاءت مدعومة بضمانات تمويل من بريطانيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا، بهدف المساعدة فى دفع أجور العاملين فى الحكومة والعاملين الاجتماعيين، وتوسيع إجمالى الدعم الذى تعهد البنك بتقديمه إلى أكثر من 4 مليارات دولار.
وأضاف البيان: أنه يتم دعم المشروع بتمويل موازٍ من إيطاليا ومساهمات من صندوق ائتمانى جديد متعدد المانحين لمساعدة أوكرانيا على تجاوز أزمتها الراهنة.
وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت فى السابق حاجتها إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار شهريًا فى المستقبل القريب، لدعم الحكومة فى مواجهة العمليات العسكرية الروسية، فيما تعهد القادة الماليون لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم 9.5 مليار دولار إضافية لكييف، وبذلك سيصل المبلغ الإجمالى للدعم غير العسكرى إلى ما يقرب من 20 مليار دولار
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