وأفادت "رويترز" بأن صانع أفلام سجل بعض المشاهد لقادة أعمال الشغب فى الكابيتول، سيكون من بين الشهود الأوائل عندما تبدأ جلسات الاستماع بشأن تلك الأحداث يوم الخميس المقبل.
وستحاول لجنة اختيار مجلس النواب الأمريكى بقيادة الديمقراطيين، عكس الجهود الجمهوريين للتقليل من العنف أو إنكاره فى 6 يناير 2021، مع بقاء خمسة أشهر حتى انتخابات التجديد النصفى فى 8 نوفمبر والتى ستحدد الحزب الذى يسيطر على الكونجرس فى اليوم التالى. لمدة سنتين.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع العامة الأولى للجنة يوم الخميس الساعة 8 مساءً. بتوقيت المنطقة الزمنية للجزء الشرقى من الأمريكيتين "ET"، وهو أحد أوقات الذروة يهدف جذب انتباه أكبر عدد ممكن من الأمريكيين، ليتم عرضه مباشرة على الشبكات الرئيسية بما فى ذلك NBC وABC وCBS.
وستحضر الجلسة ضابطة الكابيتول الأمريكية، كارولين إدواردز، التى تعرضت لإصابة دماغية منعتها حتى الآن من العودة إلى مهامها السابقة، ونيك كويستد، صانع الأفلام الذى التقط لقطات لمجموعة "براود بويز" اليمينية، وقام بتوثيق الأحداث فى ذلك اليوم.
ومن المتوقع أن تعقد خمس جلسات استماع أخرى فى الأسبوعين المقبلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحداث اقتحام الكابيتول.. إجراء جديد من النواب الأمركى اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.