أحداث اقتحام الكابيتول.. إجراء جديد من النواب الأمركى اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "رويترز"، إن ضابط شرطة أصيب على يد أنصار دونالد ترامب فى أحداث اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير من العام الماضى، محاولين التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز الرئيس الحالى جو بايدن.





وأفادت "رويترز" بأن صانع أفلام سجل بعض المشاهد لقادة أعمال الشغب فى الكابيتول، سيكون من بين الشهود الأوائل عندما تبدأ جلسات الاستماع بشأن تلك الأحداث يوم الخميس المقبل.

وستحاول لجنة اختيار مجلس النواب الأمريكى بقيادة الديمقراطيين، عكس الجهود الجمهوريين للتقليل من العنف أو إنكاره فى 6 يناير 2021، مع بقاء خمسة أشهر حتى انتخابات التجديد النصفى فى 8 نوفمبر والتى ستحدد الحزب الذى يسيطر على الكونجرس فى اليوم التالى. لمدة سنتين.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع العامة الأولى للجنة يوم الخميس الساعة 8 مساءً. بتوقيت المنطقة الزمنية للجزء الشرقى من الأمريكيتين "ET"، وهو أحد أوقات الذروة يهدف جذب انتباه أكبر عدد ممكن من الأمريكيين، ليتم عرضه مباشرة على الشبكات الرئيسية بما فى ذلك NBC وABC وCBS.

وستحضر الجلسة ضابطة الكابيتول الأمريكية، كارولين إدواردز، التى تعرضت لإصابة دماغية منعتها حتى الآن من العودة إلى مهامها السابقة، ونيك كويستد، صانع الأفلام الذى التقط لقطات لمجموعة "براود بويز" اليمينية، وقام بتوثيق الأحداث فى ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن تعقد خمس جلسات استماع أخرى فى الأسبوعين المقبلين.