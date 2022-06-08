نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “محافظة كركوك” نتائج السادس الابتدائي الوزاري باسم الطالب 2022 Kirkuk في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج السادس الابتدائي 2022 محافظة كركوك، حيث ننتظرها جميعا وخاصة مع انتشار أنباء بين الطلاب والطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات التلكرام بخصوص اقتراب موعد نتائج محافظة كركوك في العراق، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال آخر الأخبار المتلعقة بالنتائج وموعد ظهورها، وكيف يقوم الطالب أو ولي الأمر باستخراج النتيجة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة والتي قد تطلب تكلفة مادية لإخراج النتيجة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل في هذا المقال.

نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك

وتعتبر محافظة كركوك من المحافظات الكبيرة في العراق، والتي بها آلاف الطلاب بالصف السادس الابتدائي الذين ينتظرون نتائجهم الخاصة بالدور الأول، وهذا حتى يقوموا بسحب ملفاتهم من المدارس لتقديمها على مدارس المتوسط بالعراق.

حيث تأخرت نتائج كركوك مقارنة بالعديد من المحافظات الأخرى، والتي بدأت أن تتوالي في الظهور منذ بداية هذا الشهر الميلادي “يونيو”، وكانت آخر محافظتين ظهرت حتى الآن لحظة كتابة المقال هما:

محافظة صلاح الدين، والتي ظهرت نتائجها ويمكن استخراجها بالرقم الامتحاني.

ذي قار، والتي ظهرت نتائجها على هيئة كشوفات يمكن للطالب استخراج نتيجته منها.

موعد نتائج السادس الابتدائي كركوك الدور الأول

وقبل أن نذكر الموعد المتوقع، يجب علينا أن ننبهكم بالعملية التي تحدث إلى أن يتم إعلان النتائج:

يتم تصحيح الاختبارات ومراجعتها من قبل المصححين. ثم يتم رصد درجات الطلاب إلكترونيا. تعتمد النتيجة من قبل المدرسة. يتم رفع النتيجة إلى تربية كركوك التعليمية. بعد أن يتم جمع جميع المدارس، يتم الإعلان من قبل إدارة كركوك التعليمية عن النتائج، وتتيحها في المدارس ثم عبر الإنترنت.

ونتوقع أن تظهر أخبار عن النتائج بكركوك بشكل رسمي خلال موعد أقصاه 48 ساعة، وهذا ما سنتابعه معكم في التحديثات في موقع ثقفني، حيث إن المدة الماضية كافية لإنهاء عمليات التصحيح، ويتبقى بالتأكيد إعلان الإدارة واعتمادها للنتائج.

نزول نتائج محافظة كركوك

وقد وصلنا منذ قليل نزول نتائج محافظة كركوك العراقية، وهذا حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي الذي سنترك رابطها بالأسفل عن النتائج ورابط الوصول إلى كشف المدرسة الخاص بالطالب، وهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022، وقد جاءت نسب النجاح في المدرسة كما جاءت في الكثير من المحافظات العراقية، ولم تزد عنهم كثيرا.

وقد وردنا منذ قليل نزول النتائج في محافظة كركوك، حيث أصبحت متاحة للاستعلام من قبل الطلاب وأولياء الأمور عبر موقع وزارة التربية العراقية في الكشوف الموجودة في رابط الدرايف الوزاري والذي سنتعرف على كيفية الوصول إليه في الأسطر القليلة القادمة، كما ويمكنكم ترك تعليق باسم الطالب واسم المدرسة الخاصة به بمحافظة كركوك وسنخرج لكم النتيجة، فتابعوا.

رابط النتائج الوزاري الرسمي

ويمكنك الوصول إلى كشف النتيجة الخاصة بك عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وهذا كما سنتابع معكم، في الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر رابطها الرسمي epedu.gov.iq.

أدخل رمز التحقق ثم اضغط على زر التأكيد حتى يدخل معك إلى الموقع.

ثم اضغط على اخبار الوزارة على اليسار، وبعدها اضغط على وزارة التربية.

ستنتقل إلى صفحة بها ملفات داريف الخاصة بالمحافظات.

اذا ظهرت محافظة كركوك اضغط على ملف الداريف الخاص بها.

ابحث عن اسم مدرستك في الملف، ثم اضغط عليه.

وبعدها ابحث عن اسم الطالب في خانة البحث، ويفضل أن تكتب رقمه الامتحاني وهذا لمنع حدوث أي خطأ في حالة تشابه الأسماء.

ويمكنك أن تترك تعليقا في الأسفل به اسم الطالب واسم المدرسة الخاصة به بمحافظة كركوك، وسنساعدك على الحصول على النتيجة، حيث ساعدنا عشرات الطلاب في المقالات السابقة في الوصول إلى نتائجهم، فتابع معنا.