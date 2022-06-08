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عمر شويل - جدة رابط منصة إجادة تسجيل دخول ejada.gov.om وزارة العمل سلطنة عمان 2022 قم بالوصول إلى الرابط الخاص بمنصة إجادة الرقمية لسلطنة عمان ، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها السلطنة ، تماشياً مع رؤيتها 2040 لتعزيز نظام الخدمة الرقمية والنهوض بالأمة.

رابط منصة إجادة وزارة العمل سلطنة عمان

منصة إجادة ستمكن المتدربين من تسجيل أهدافهم الشخصية المرجوة ، حتى يتمكنوا الآن من الوصول إليها من خلال الرابط وسنقدم لكم وصفًا كاملاً لمنصة إجادة بوزارة العمل في سلطنة عمان وكيفية التسجيل الآن منصة إجادة في سلطنة عمان نظام قياس الأداء أطلقت وزارة العمل العمانية منصة إجادة لقياس أداء العمل ، وهي واحدة من أحدث منصات الحكومة الإلكترونية لتسهيل الموظفين من جميع مناحي الحياة.

لذلك اطلعنا على الرابط الخاص بمنصة سلطنة عمان ejada.gov.om وخطوات التسجيل لقياس أداء وزارة العمل نظام إجادة لقياس الأداء ، جزء من وزارة العمل العمانية ، مع منصة مران الإلكترونية أطلقت الوزارة نسخة تجريبية من المنصة ، حيث يمكن للموظفين التسجيل لقياس الأداء الفردي والكفاءة المؤسسية.

تم تصميم النظام للاستفادة من الفيديوهات التالية: نما برنامج إجادة ومنصة مران من رغبة حقيقية في الحصول على طريقة لتقييم مستويات إنتاجية الموظف داخل المنظمة ومن خلال تفعيل برنامج إجادة من قبل وزارة العمل لتحقيق أعلى التصنيفات في تقييمات الأداء الوظيفي المهنية في القطاعين الحكومي والخاص .

بعد انتهاء الفترة التجريبية وتمكين إجادة رسميًا من قبل وزارة العمل العمانية ، سيتمكن كل موظف من الوصول إلى إجادة وتسجيل الدخول للوظيفة لقد أتاحت السلطنة مؤخرًا خطوات التسجيل على منصة اجادة فى سلطنة عمان للجميع ، حيث حرصت السلطنة دائمًا على تقديم كافة الخدمات التي تساعدها في تحقيق رؤيتها لعام 2040 ، أحد أهم أهدافها هو مواكبة وتيرة الخدمات الرقمية والتكنولوجية الحديثة التي تحدث في العالم من حولك ، وحتى تكون قادرة على الترويج لنفسك بسهولة وخدمة العمال في أراضيها.

رابط الدخول الى منصة إجادة : هنـــــــــا

التسجيل في منصة إجادة لسلطنة عمان تقترح المنصة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ، مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي ستبدأ العمل في يناير 2022 ، لقياس الأداء الشخصي للفرد والكفاءة المؤسسية ، والتي يمكن اتباعها من خلال التسجيل على المنصة: يتم التسجيل في منصة إجادة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة ، وبدأت حكومة سلطنة عمان في تطبيق نظام إجادة في أوائل عام 2022 م لقياس الأداء الفردي والكفاءة المؤسسية كجزء من تحقيق رؤية عمان 2040 و تنفيذ الأمر الملكي لصاحب الجلالة سلطان عمان ، على وجه التحديد لتحسين كفاءة المعدات.

إدارة الدولة ستمكن منصة إجادة المتدربين من التسجيل للحصول على أهدافهم الشخصية المرجوة ، حتى يتمكنوا الآن من زيارة الرابط إلى منصة إجادة التابعة لوزارة العمل في سلطنة عمان والتسجيل هناك على الفور بمجرد دخولك إلى المنصة ، يتعين على المتقدمين الانتقال مباشرة إلى برنامج إجادة عن طريق الدخول.

خطوات التسجيل في منصة إجادة

إجادة وزارة العمل تسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية: