رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات، لقد زاد البحث كثيرًا خلال الساعات القليلة الماضية عبر جميع محركات البحث عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني لهذا العام وهذا منذ أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر مداخل تلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية على أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي وليس هناك مشاكل في عملية التصحيح ومن المتوقع ظهور كافة النتائج في جميع المحافظات يوم الخميس 9 يونيو 2022 وسيتم توافرها في جميع المدارس وعبر الموقع الرسمي وهذا لكي يستطيع كافة الطلاب استخراج النتيجة والاطمئنان عن النتائج.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

لقد وضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على أن جميع النتائج تم الانتهاء من تصحيحها وهي الآن في مرحلة المراجعة ورصد الدرجات ووضح على أن كافة النتائج سيتم حساب الدرجات في المدارس بعد اضافة نتائج الإختبارات الإلكترونية على نتائج الاختبارات المقالية وأكد على أن المنظومة التعليم الإلكترونية استطاعت أن تحقق نجاح كبير في هذا العام الدراسي، ويمكن لجميع طلاب الصف الاول والثاني الثانوي استخراج النتيجة بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية و التعليم.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ثم قم بتحديد المرحلة الدراسية.

قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

على الفور سيظهر أمامك النتيجة مع بيان نسبة النجاح.

موعد اعلان نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

هناك الآلاف من الطلاب والطالبات الذين يتساءلون عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، حيث أكدت الوزارة على أن النتائج سيتم إرسالها على المدارس يوم 9 يونيو 2022 لإضافة نتائج الاختبارات الإلكترونية مع نتائج الاختبارات المقالية وسيتم الإعلان عنها على الفور لذلك من المتوقع ظهور النتيجة قريبا جدًا خلال هذا الأسبوع ولن تعدى منتصف الأسبوع المقبل، وأكدت الوزارة على أن نسبة النجاح هي 50% والطالب الذي يحصل على هذه النسبة يكون نجاح وينتقل إلى العام الدراسي الجديد.