نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدرت حالاً: نتائج الطلاب 2022 الكويت moe edu kw المدارس التي رفعت النتائج الكويت الأحمدي والجهراء والفروانية وحولي ومبارك الكبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب 2022 الكويت moe edu kw عبر موقع وزارة التربية والتعليم 2022 سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، حيث أشارت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية الكويتية، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الخميس من نهاية الأسبوع الحاري، لاعتماد وإعلان نتائج التعليم الخاص والحكومي بالكويت، والتي سوف تظهر على موقع المربع الالكتروني نتائج الطلاب الكويت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على المدارس التي رفعت النتائج الكويت الأحمدي والجهراء والفروانية وحولي ومبارك الكبير، فضلاً عن كيفية الاستعلام عن نتائج الكويت بالرقم الدني والاسم فقط في الصفوف الابتدائية والمتوسطة.

نتائج المدارس الحكومية 2022 الكويت

قال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني والاسم تشهد ارتفاعا كبير في نسب النجاح بشكل غير مسبوق، وقد أكد على أن على الطالب الاطمئنان حيث أن العلامات مرتفعة للغاية، مؤكداً على إعلان نتائج الطلبة خلال الساعات المقبلة.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت

هناك 63 مدرسة في الأحمدي أعلنت نتائج طلابها، 32 مدرسة في الجهراء، 23 مدرسة في الفروانية، 17 في العاصمة الكويت، 3 مدارس في مبارك الكبير، 4 مدارس للتربية الخاصة، و 7 في حولي، أبرز هذه المدارس هي:

أبو حذيفة بن عتبة (أ) الابتدائية للبنين.

ضرار بن الأزور الابتدائية للبنين.

جميلة بنت ثابت الابتدائية للبنات.

مريم حمد بودي الابتدائية للبنات.

بنيدر الابتدائية للبنين.

المدارس التي رفعت النتائج الأحمدي

مدرسة أبو حذيفة الابتدائية بنين.

مدرسة ضرار الأزور الابتدائية.

مدرسه جميله بالكتابة الابتدائية.

مدرسه مريم محمد بوجي الابتدائية للبنات.

مدرسه بندر الابتدائية للبنين .

مدرسة الملا صالح الابتدائية للبنين.

مدرسة الشعبية الابتدائية.

مدرسة أبو ذر الغفاري الابتدائية للبنين.

مدرسه فاطمه عبدالله علي الحلقان الابتدائية.

مدرسة المنتزه الابتدائية للبنات.

مدرسه بنت الصامت الابتدائية.

مدرسه الرباب بنت كعب الابتدائية للبنات.

مدرسة الأرقم الابتدائية للبنين.

مدرسه محمد بن عيسى الترمذي للبنين.

مدرسة الظاهر الإبتدائية للبنات.

مدرسة حمدان احمد الحمدان الابتدائية.

مدرسة البخاري الابتدائية للبنين.

مدرسة عبد الله بن سلام الابتدائية.

مدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية.

مدرسه أبو حذيفة بنت عزبه الابتدائية.

مدرسة ابن ماجد الابتدائية.

مدرسة الفرزدق الابتدائية بنين .

مدرسة أم أيمن الابتدائية للبنات.

مدرسة غزية بنت جابر الابتدائية للبنات.

مدرسة أم الفضل الابتدائية للبنات.

مدرسة محمد سليمان الجراح الابتدائية.

مدرسة هند بنت أساس الابتدائية.

مدرسه هنيه الابتدائية للبنين.

مدرسة عبد الرحمن الداخل الابتدائية.

مدرسة ابن خلدون الابتدائيه.

مدرسة عزة بنت الحارث الابتدائيه.

مدرسه خوله بنت المنزل الأنصاري الابتدائية.

مدرسه عبد الله العصفور الابتدائية.

مدرسة فاطمة بنت الخطاب الابتدائية.

مدرسة كعب بن مالك الابتدائية.

ام عمار الابتدائية للبنات

مركز امح الحطب محو الأمية للنساء.

مركز رابعة العدوية محو الأمية للنساء.

مركز أسماء بنت عميس محو الأمية للنساء.

moe.edu.kw نتائج الطلاب 2022 الكويت

بمجرد تفعيل الرابط خلال الساعات المقبلة كل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات للحصول على نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني والاسم:-

تجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من مدارس الكويت قد أعلنت نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ عبر موقع المربع الإلكتروني.