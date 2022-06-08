الصين تسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية يوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من يونيو حزيران منها 67مصحوبة بأعراض و149 بدون أعراض.

وأشارت إلى أن الصين رصدت في اليوم السابق 209 إصابات جديدة منها 57 ظهرت عليها أعراض و152 بدون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى السابع من يونيو حزيران 224465 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وسجلت العاصمة بكين أربع حالات محلية جديدة مصحوبة بأعراض في حين لم يتم رصد أي حالات بأعراض في اليوم السابق، كما سجلت أربع حالات جديدة بدون أعراض مقابل حالتين في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته الحكومة المحلية.

وفي شنغهاي، تم تسجيل أربع إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، ارتفاعا من ثلاث