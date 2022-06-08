رسالة طمأنة من الولايات المتحدة بشأن القمح الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضافت، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا جاء خلال لقائها مع نظيرها الأوكرانى ديمترو سينيك فى العاصمة الكورية الجنوبية سول. وشددت نائبة وزير الخارجية الأمريكى على دعم بلادها القوى والمتواصل لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها فى مواجهة العدوان الروسى. وكشفت أنها أطلعت نظيرها الأوكرانى على مستجدات المساعدات الأمريكية لبلاده فى الأمن والمجالات الإنسانية والمساعدات الاقتصادية المختلفة والمتعددة.

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