العالم اليوم - قتلى ومصابون بحادث قطار "مروع" وسط إيران

انتم الان تتابعون خبر قتلى ومصابون بحادث قطار "مروع" وسط إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:15 صباحاً - قتل 10 أشخاص على الأقل من جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط) صباح الأربعاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقال المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي: "قتل 10 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث"، مشيرا إلى أن "12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم للمستشفى".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 4 من بين 7 عربات فى القطار خرجت عن مسارها فى وقت مبكر من عتمة الصباح بالقرب من مدينة طبس الصحراوية.

وأضافت أن فرق الإنقاذ وسيارات إسعاف و3 مروحيات وصلت إلى المنطقة النائية، حيث الاتصالات ضعيفة.

حدث الانحراف عن القضبان على بعد 50 كيلومترا (30 ميلا) إلى طبس، على بعد حوالي 550 كيلومترا (340 ميلا) جنوب شرقي العاصمة طهران على السكة الحديد التي تربط المدينة بمدينة يزد وسط البلاد.