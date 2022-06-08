نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوفرة عندنا حالاً: نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2022 برقم الجلوس والاسم الصف الثالث الاعدادي على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة اسيوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2022 في إطار الخدمات التي يقدمها لكم بوابة ثثقفني لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل سهولة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة اسيوط الترم الثاني، بعد أن خاض الطلاب امتحانات الدور الاول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من الأسبوع ما قبل الماضي، وطوال تلك الفترة توجد حالة من الترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور من أجل إعلان نتيجه الشهاده الاعداديه اسيوط برقم الجلوس والإطمئنان على المجهود الدراسي الذي بذلوه طوال عام كامل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة اسيوط، أن موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط بدأ يستعد لاستقبال طلبات الجمهور من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2022 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث أنه سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي اسيوط بعد اعتمادها من المحافظ خلال الساعات الاولى من مطلع اليوم الثلاثاء.

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وقد أشار وكيل وزارة التربية والتعليم عبر تصريحات صحفية، أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 اسيوط الترم الثاني سوف تُعلن اليوم الثلاثاء رسميا عقب اعتمادها من السيد المحافظ، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح والرصد انتهت وكذلك أعمال المراجعة ثم يتم اعتماد درجات الطلاب.

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فيما أكد المصادر على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2022 برقم الجلوس والاسم نتيجة الصف الثالث الاعدادي اسيوط على موقع مديرية التربية والتعليم مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

البوابة الالكترونية لمحافظة اسيوط

تجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام 115151 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 85998 بنسبة نجاح 75.78٪ في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي في الفصل الدراسي الثاني من شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة .

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.