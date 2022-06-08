نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا ظهرت: نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظات المنيا – الغربية – الشرقية – المنوفية – اسيوط – القليوبية برقم الجلوس والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في محافظات المنيا – الغربية – الشرقية – المنوفية – اسيوط – القليوبية برقم الجلوس والاسم للفصل الدراسي الثاني، ننشر لكم أيضًا أبرز المستجدات والتفاصيل، حيث أعلنت مصادر من وزارة التربية والتعليم عن ظهور عن أن نتائج الاعدادية في كل المحافظات سوف تكون متوفرة إلكترونيًا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، كانت أولى المحافظات الستة المتبقية ظهوراً هي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، بعد أن اعتمدها اللواء عبد الحميد الهجان بنسبة نجاح 83% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 143533 طالب وطالبة، نجح منهم 119355 طالب وطالبة، وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني سوف تظهر رسميا اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى انتهاء أعمال التصحيح والرصد، على أن تكون النتائج متوفرة على مكتب المحافظ ظهر اليوم.

فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ( 113357 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 229 لجنة امتحانيه بالإدارات التعليمية التسعة، وذلك بمشاركة عدد 14575 ملاحظ، و1810 مراقب، و2313 إداري، بينما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 1058 مراقب ومراقبة على مستوى اللجان.

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نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني سوف تظهر رسميا اليوم، حيث أشار إلى انتهاء أعمال التصحيح والرصد، على أن تكون النتائج متوفرة على مكتب المحافظ ظهر اليوم الثلاثاء في تمام الواحدة.

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نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن نتيجة الصف الثالث الاعداديللفصل سوف تظهر رسميا يوم الخميس من الأسبوع الجاري، حيث أشار إلى الاقتراب من الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.

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نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني سوف تظهر رسميا في تمام الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى ارتفاع نسب النجاح

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نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط

قال وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة أسيوط، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي من شهادة اتمام دراسة التعليم الاساسي للفصل الدراسي الثاني سوف تظهر رسميا عصر اليوم الثلاثاء.

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تحديث الان: «الهجان» يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الثلاثاء رسميا، وتم إعلان نسب النجاح في المواد، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب في مادة اللغة العربية 91 ٪ واللغة الانجليزية 95 ٪العلوم 81 ٪ والدراسات الاجتماعية 96 ٪ الرياضيات 93٪ من إجمالي عدد الطلاب علي مستوي المحافظة، لافتا إلى أنه يوجد إدارات بها نسب رسوب مرتفعة في مادتي العلوم واللغة العربية.

كان وقد قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني سوف تظهر رسميا خلال 48 ساعة حيث اقتربت عمليات المراجعة من الانتهاء، على أن تنشر النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم بعد اعتمادها بساعة واحدة.

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