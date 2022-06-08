نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إدخال درجات الطلاب بالبوابة التعليمية لسلطنة عُمان certificate.moe.gov.om في المقال التالي
كيفية إدخال درجات الطلاب بالبوابة التعليمية لسلطنة عُمان والتي يقوم بها معلم الفصل بعد الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب، وجدير بالذكر أن نتائج الطلاب في سلطنة عمان تم الانتهاء منها بعد الإعلان عن وصول اختبارات الطلاب لليوم الأخير، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن ضرورة عمل عدد من الإجراءات من الطالب وولي الأمر والمعلم لإتمام إعلان النتائج والتعرف على أرقام الطالب.
كيفية إدخال درجات الطلاب بالبوابة التعليمية لسلطنة عُمان certificate.moe.gov.om
قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بالإعلان عن انتهاء نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، ويقوم المعلم بالانتهاء من نتائج المرحلة المتوسطة أيضا وتبقى عليه رفع النتائج على البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم، ويقوم المعلمين في كل عام بالانتهاء من رفع نتيجة الالب على البوابة، بحساب المعلم، ثم يتم الإعلان عن تفعيل رابط استخراج النتائج للطلاب بحساب الطالب أو حساب ولي الأمر.
استخدامات البوابة التعليمية سلطنة عُمان
تقوم البوابة التعليمة بعمل جميع ما يخص الإعلان عن نتائج الطلاب وإنشاء حسابات وتقوم كذلك بخدمة المعلم، وقد أطلقتها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ليتم تقديم الخدمات اللازمة والمطلوبة لجميع المستخدمين، ويتم فيها الرد على كل ما يخص الطالب، وتتيح البوابة عدد من الاستخدامات التي يتم استخدامها بشكل يومي أو دوري:
- تقوم البوابة بإتاحة إنشاء حساب للطالب: وتقوم بإنشاء رقم سري لاستخدامه وفق استخدام الصفحة الرئيسية للبوابة وإدخال البيانات وتسلم الرقم السري على رقم الهاتف النقال للطالب.
- يتم إتاحة إنشاء حساب لولي الأمر: وذلك لتسجيل الأطفال بالمراحل العمرية المبكرة في رياض الأطفال الحكومية والصف الأول الابتدائي وأيضا متابعة حالة الطالب والحضور في الفصل وأيضا استخراج نتائج الطلاب النهائية أو الفصلية.
- تقوم البوابة بشرح كافة خطوات إنشاء الحسابات تيسيرا على المستخدمين.
- يتم إنشاء حساب للمعلم وذلك لرفع درجات الفصل للطلاب.
خطوات إدخال درجات الطلاب على صفحة موقع سلطنة عُمان التعليمية
- يقوم المستخدم أو المعلم بالدخول على الرابط الرسمي للبوابة من صفحة جوجل.
- يتم تسجيل الدخول بالحساب اخاص الذي قام بإنشائه على البوابة من قبل.
- يقوم بتسجيل اسم المستخدم.
- يتم تسجيل الرقم السري.
- يقوم بالدخول على صفحة البوابة الرئيسية.
- يتم استكمال كافة الحقول واستخدام اسم الطالب والصف والسنة الدراسية وغيرها.
- يقوم باستكمال عملية الإدخال ثم يختار “عرض”.
- يتم إتمام إدخال درجات الطلاب تمهيدا للإعلان عنها واستخراجها من الطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية إدخال درجات الطلاب بالبوابة التعليمية لسلطنة عُمان certificate.moe.gov.om على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.