كيفية إدخال درجات الطلاب بالبوابة التعليمية لسلطنة عُمان والتي يقوم بها معلم الفصل بعد الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب، وجدير بالذكر أن نتائج الطلاب في سلطنة عمان تم الانتهاء منها بعد الإعلان عن وصول اختبارات الطلاب لليوم الأخير، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن ضرورة عمل عدد من الإجراءات من الطالب وولي الأمر والمعلم لإتمام إعلان النتائج والتعرف على أرقام الطالب.

كيفية إدخال درجات الطلاب بالبوابة التعليمية لسلطنة عُمان certificate.moe.gov.om

قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بالإعلان عن انتهاء نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، ويقوم المعلم بالانتهاء من نتائج المرحلة المتوسطة أيضا وتبقى عليه رفع النتائج على البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم، ويقوم المعلمين في كل عام بالانتهاء من رفع نتيجة الالب على البوابة، بحساب المعلم، ثم يتم الإعلان عن تفعيل رابط استخراج النتائج للطلاب بحساب الطالب أو حساب ولي الأمر.

استخدامات البوابة التعليمية سلطنة عُمان

تقوم البوابة التعليمة بعمل جميع ما يخص الإعلان عن نتائج الطلاب وإنشاء حسابات وتقوم كذلك بخدمة المعلم، وقد أطلقتها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ليتم تقديم الخدمات اللازمة والمطلوبة لجميع المستخدمين، ويتم فيها الرد على كل ما يخص الطالب، وتتيح البوابة عدد من الاستخدامات التي يتم استخدامها بشكل يومي أو دوري:

تقوم البوابة بإتاحة إنشاء حساب للطالب: وتقوم بإنشاء رقم سري لاستخدامه وفق استخدام الصفحة الرئيسية للبوابة وإدخال البيانات وتسلم الرقم السري على رقم الهاتف النقال للطالب.

يتم إتاحة إنشاء حساب لولي الأمر: وذلك لتسجيل الأطفال بالمراحل العمرية المبكرة في رياض الأطفال الحكومية والصف الأول الابتدائي وأيضا متابعة حالة الطالب والحضور في الفصل وأيضا استخراج نتائج الطلاب النهائية أو الفصلية.

تقوم البوابة بشرح كافة خطوات إنشاء الحسابات تيسيرا على المستخدمين.

يتم إنشاء حساب للمعلم وذلك لرفع درجات الفصل للطلاب.

خطوات إدخال درجات الطلاب على صفحة موقع سلطنة عُمان التعليمية