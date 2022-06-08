ظهرت حالا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني، ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في معظم محافظات مصر، مما دفع جميع الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن رابط النتيجة للاستعلام عنها والاطمئنان على مستوى أبنائهم، حيث انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو الماضي وسط إجراءات احترازية وأمنية لحماية الطلاب من تفشي فيروس كورونا ومنع حالات الغش، كما قام جميع المحافظين ومديري الإدارات التعليمية بالمرور بشكل يومي على جميع اللجان لمتابعة نظام الامتحانات والاستماع إلى آراء الطلاب حول صعوبة الامتحانات أو مواجهة أى صعوبات، حيث لم يترصد رصد شكاوى حول صعوبة الامتحانات، وقد انتهت الإمتحانات في انتظام وهدوء، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني

تصاعدت عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محرك البحث العالمي جوجل، لرغبة جميع الطلاب في معرفة النتيجة، لبدء سحب الملف من المدرسة التابع لها، وتحديد المدارس المناسبة لمجموعة الكلي، حيث يتيح للطالب التقديم في المدارس الثانوية أو التجارية أو الصناعية أو مدارس التمريض سواء الحكومي أو العسكري، ولكن لا يتمكن من الإلتحاق بأي مدرسة إلا من خلال مناسبة مجموعة الكلي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني

صرحت وزارة التربية والتعليم بأن تأخير بعض المحافظات في إعلان النتيجة يأتي في مصلحة الطالب، للتأكد عند رصد الدرجات والمراجعة النهائية قبل الإعلان عنها، وحصول كل طالب على حقه، كما أن هناك بعض المحافظات التي انتهت من أداء الامتحانات قبل محافظات أخري، ويمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع الوزارة، أو من خلال الموقع المتاح على صفحات المحافظات أو من خلال موقع الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، ويتم الاستعلام من موقع الوزارة من خلال إتباع الخطوات التالية.