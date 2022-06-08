نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ الإجازة المطوله شهر ١١ للترم الثالث 1443؟ وزارة التعليم تحسم الأمر بشأن أخر اجازة بالعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم أعلنت مواعيد العطلات بالتقويم، ولكن مع اقتراب انتهاء العام الدراسي بدأ الطلاب يبحثون عن متى تبدأ الإجازة المطولة الخاصة بشهر 11؟، ولقد قامت وزارة التعليم بوضع تقويم منذ بداية العام وضحت به جميع الإجازات المطولة والإجازات الرسمية، وجميع المواعيد المتعلقة بالعام الدراسي، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم موعد الإجازة المطولة القادمة وفقاً لمعلومات التقويم الصادرة من وزارة التعليم.

الإجازة المطوله شهر ١١

وزارة التعليم أعلنت عن تاريخ الإجازة القادمة الخاصة بشهر 11 وهو ذو القعدة ستكون بتاريخ 16 ذو القعدة 15 من شهر يونيو، وذلك طبقاً للتقويم الذي صدر من وزارة التعليم مع ابتداء هذا العام الدراسي 1443، وتم وضع ذلك النوع من الإجازات حتى يكون هناك توازناً بين فترات الدراسة والراحة خلال العام، علماً بأن هذه الإجازة المطولة ستكون الأخيرة من نوعها بالعام الدراسي، فلقد تم وضع سبعة إجازات مر منهم ستة، ولم يتبقى سوى هذه الإجازة ومن بعدها تعقد الاختبارات النهائية.





النقاط الهامة بخطة التعليم الجديدة

إن التعديلات التي أجريت على الخطة التعليمية بالمملكة السعودية يمكن تلخيصها في بعض النقاط البسيطة التي تشرح لكم الوضع بشكل جيد، وإليكم هذه النقاط وهي كالآتي:

أولاً تقسيم العام الدراسي حتى أصبح ثلاث فصول وبكل فصل منهم حوالي 13 أسبوع كاملين.

تواجد 69 يوم من الإجازات تم تقسيمهم على حوالي 12 إجازة.

فترة الدراسة 39 أسبوع وكانت في السابق 36 أسبوع.

الإدخال لبعض المناهج الدراسية الجديدة ومنها المهارات الرقمية والمهارات الأسرية ومادة الدفاع عن النفس.

ميعاد اختبارات الترم الثالث

إن اختبارات الترم الثالث تنقسم إلى فترتين ثم اختبارات نهائية تعقد بالشكل التحريري، وخلال هذه الفترة الطلاب منشغلين بمعرفة ميعاد تلك الاختبارات حتى يتمكنوا من الاستعداد لها بشكل جيد، علماً بأنه لم يتبقى عليها الكثير من الوقف تفصلنا عنها أيام، وإليكم ميعاد اختبارات الترم الثالث وهي كالآتي: