نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر وشروط تجديد الرخصة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر ؛ يتم تقديم خدمة حجز موعد المرور وذلك من ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية للمواطنين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة ويتم حجز موعد المرور عبر منصة أبشر الإلكترونية حتى يتم توفير الجهد والوقت على المواطنين ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر.

طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر

من الممكن أن يقوم المواطنين في المملكة العربية السعودية القيام بحجز موعد المرور عن طريق منصة أبشر الإلكترونية وحتى يتم ذلك يحجب على من يرغب في حجز موعد إتباع الخطوات التالية:

الذهاب أولا إلى منصة أبشر الإلكترونية خدمات الأفراد absher.sa

ثم بعد ذلك يتم تدوين اسم المستخدم الخاص بالمواطن على أبشر.

بعدها يتم تدوين كلمة المرور والقيام بالضغط على رابط تسجيل الدخول.

سوف يتم بعد ذلك ارسال رساله نصيه تحتوي على رمز التحقق.

ثم يتم كتابة الرمز والضغط على متابعة إلى واجهة حساب أبشر.

الضغط على زر المزيد من خلال تبويب المواعيد.

القيام بعد ذلك بتحديد موعد المرور ثم الانتقال إلى خدمة المواعيد.

ثم يتم النقر على رابط حجز موعد جديد.

على المستخدم أن يقوم بوضع إشارة بجوار الخدمات التي يريد أن يستفيد منها.

ثم يتم تحديد المنطقة وبعدها الضغط على زر التالي.

وبعد ذلك يتم تحديد أحد الفروع وبعد ذلك يتم الضغط على الموعد المناسب.

وأخيراً يتم التأكيد على بيانات الموعد وذلك حتى يتم استكمال الحجز.

إلغاء الموعد عن طريق أبشر المرور

من الممكن أن يتم إلغاء الموعد وذلك بواسطة أبشر المرور حيث أنه تم وضع بعض الخطوات التي تسهل ذلك الأمر على المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث أنه هذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج أولا إلى منصة أبشر للخدمات.

وبعد ذلك يتم إكمال تسجيل الدخول والعمل بإجراء التحقق.

ثم الضغط على أيقونة المزيد وذلك بواسطة تبويب المواعيد.

بعد ذلك يتم تحديد المرور ثم الانتقال إلى خدمة المواعيد.

البحث عن الموعد المناسب من خلال الجدول.

ومن خلال قائمة المهام يتم تحديد الإجراء المناسب.

وأخيراً يتم اتباع جميع التعليمات سواء لإلغاء الموعد أو القيام بحذفه.

طريقة تجديد رخصة سيارة من أبشر

من يريد أن يقوم بتجديد رخيصة السيارة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية عليه أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم يتم تحديد الأفراد ثم القيام بتسجيل الدخول.

تدوين رمز التحقق ثم الضغط على أيقونة المتابعة إلى الحساب.

الضغط على أيقونة الخدمات ون خلال تبويب المركبات.

ثم بعد ذلك يتم تحديد إدارة المركبات وبعدها يتم الضغط على السيارة المطلوبة.

الضغط على أيقونة تجديد رخصة السير.

يقوم المستخدم بالموافقة على جميع الشروط ثم بعد ذلك يتم النقر على زر تجديد.

وأخيراً يتم القيام بطباعة الاستمارة وذلك بعد الانتهاء من التجديد.

شروط تجديد الرخصة في المملكة العربية السعودية

توجد بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها عند الرغبة في تجديد رخصة سيارة في المملكة العربية السعودية من خلال الأفراد حيث أن هذه الشروط تتمثل في الآتي:

في حالة وجود مخالفات مرورية فيجب أن يتم تسديدها.

لا بد أن يتم تسديد رسوم تجديد الاستمارة ودفع غرامة التأخير أن وجد.

يجب ألا تقل مدة صلاحية استمارة السيارة عن 180 يوماً.

يشترط توافر شهادة فحص فني للمركبة ويجب أن تكون سارية المفعول.

توفير وثيقة تأمين تكون سارية المفعول على السيارة الذي يريد المواطن تجديد رخصتها.

وفي النهاية نكون تعرفنا على طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر كما قمنا بتوضيح إلغاء حجز الموعد عن طريق أبشر المرور حتى يتم التسهيل على المواطنين في المملكة قمنا بذكر طريقة تجديد رخصة سيارة من أبشر وأيضاً الشروط التي يجب مراعاتها عند الرغبة لتجديد رخصة سيارة في المملكة العربية السعودية.