تفاصيل مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح بـ المكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "فرانس برس" أفادت الشرطة المكسيكية، بأن ثلاثة ذكور وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا كانت فى نفس المنطقة، لقوا جميعًا مصرعهم، ليل الاثنين، جراء إطلاق نار من قبل مسلحين.

وقال رئيس بلدية مدينة "جواناخواتو"، سيزار برييتو: "لسوء الحظ، يمكننا القول إنه قبل ساعات قليلة فى مجتمع بارون، فقد ستة أشخاص حياتهم فى هجوم مسلح".

وقبل أسبوعين من الحادث، قتل ثمانى نساء وثلاثة رجال فى ما يبدو أنه هجوم انتقامى على حانتين وفندق فى مدينة "سيلايا"، الواقعة فى جنوب شرق ولاية "جواناخواتو".

وتقع "جواناخواتو" فى المركز الصناعى المزدهر بـ المكسيك وتعد موطنًا لمصفاة وخط أنابيب رئيسى، وقد أصبحت واحدة من أكثر الولايات عنفًا فى البلاد بسبب النزاع بين عصابات "سانتا روزا دى ليما" و"جاليسكو نيو جينيريشن".