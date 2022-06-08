“الآن” رابط نتيجة المنيا 3 إعدادي بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة المنيا 3 إعدادي من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ووفقًا إلى ما قاله السيد محمد فؤاد الرشيدي وهو وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا أن أعمال رصد درجات الطلاب ونتيجة الشهادة الإعدادية يتم رصدها الآن والعمل على تيسير رفعها وإدراجها في كافة السجلات الإلكترونية على قدم وساق وذلك من الأسبوع الماضي، حيث تم التأني في رصد ورفع الدرجات الخاصة بالطلاب حتى لا يتم حدوث أي ظلم لأي طالب كان، كما أشار إلى أن المصححين قد قاموا بتصحيح جميع المواد التي خضع الطلاب للامتحان بها، وسف يتم رصد الدرجات فورًا ورفعها على الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات بمحافظة المنيا.

رابط نتيجة المنيا 3 إعدادي

كافة الطلاب في حالة من القلق والترقب الشديد للنتيجة وظهورها لمعرفة درجاتهم في الاختبارات التي تمت تأديتها ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا خلال الساعات القادمة عبر الرابط الرسمي وسوف نقوم بشرح مفصل لكم بطريقة صحيحة من أجل معرفة جلب النتيجة من على موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

لينك الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

سوف نوضح لحضراتكم خطوات جلب النتيجة من موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا للشهادة الإعدادية بالاسم ورقن الجلوس والخطوات كالآتي:

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم محافظة المنيا.

محافظة المنيا. ثم يتم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم يتم الضغط على كلمة البحث عن نتيجة.

سوف يتم في الحال ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

يتلهف الطلاب والطالبات لمعرفة النتائج بفارغ الصبر وذلك بعد أن تم تأدية امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في الموعد من 19 مايو وحتى 26 مايو، وذلك من خلال تأدية 113 ألف طالب وطالبة الامتحانات مع توزيعهم على 229 لجنة امتحانية، وقد قامت الوزارة بتسهيل كافة أجواء الامتحانات على الطلاب لتيسير الأمر عليهم حيث تم تأدية امتحاناتهم في جو مناسب وملائم وفور انتهاء الطلاب من الامتحانات تم تصحيح الأوراق وجاري رصدها واعتمادها من محافظة المنيا.