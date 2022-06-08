نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات لعبة E-football 2022 طريقة تحميل بيس 22 اي فوتبول الجديدة على الهواتف سرعة في الأداء grafic Hd في المقال التالي
تعد لعبة بيس 22من أكثر الألعاب التي تتمتع بشعبية واسعة بين مستخدمي العاب البلايستيشن، وتحمل اللعبة في إصدارها الجديد العديد من التحسينات والتغييرات التي توفر للمستخدمين قدر أكبر من الاستمتاع بالمزايا التي تم إضافتها للعبة في نسختها الجديدة، كما أنه يمكن خوض تجربة رائعة من الإثارة والتشويق بتحميل اللعبة على الموبايل الاندرويد والتمتع بمميزات لعبة بيس 22 للهاتف، حيث أن وجود اللعبة على هاتفك الخاص يوفر لك العديد من المميزات سواء مستوى اللعب بشكل أسرع وأسهل من استخدام ذراعيك البلايستيشن التقليدية بالإضافة إلى إمكانية مباشرة اللعب في أى وقت وأى مكان، ظهور الصور والجرافيك الخاص باللعبة بشكل أفضل، نوضح اليوم مميزات الإصدار الجديد بيس 22.
مميزات لعبة بيس 22 للهاتف
قامت شركة كونامي المصنعة والمطورة للعبة بتزويد العديد من المميزات والتحسينات على النسخة الخاصة بعام 2022، وذلك من حيث تزويد الأندية وتحسين جودة جرافك اللعبة وتنزيل النسخة الأولية من بيس 22 لمستخدمي بلايستيشن 4 و5و واكس بوكس، وذلك بكون اللعبة تحتوي على أغلب وأشهر الدوريات في عالم كرة القدم مثل الدوري الإنجليزي والإسباني وغيرهم، كما اشتغلت التحديثات على عدة تغييرات في اللعبة كإعطاء اللاعب صلاحية تكوين فريق حيثما شاء وتحسين جودة اللعب من خلال الاعتماد على جودة الخادوم الواى فاي، وجعل الجرافيك أفضل والصورة وتجسيد شخصيات اللاعبين في الاندية المشاركة باللعبة.
أحدث التغييرات لعبة بيس 22 للهاتف
وتعد من أهم التطورات الأخيرة التي اشتغلت عليها الاصدار الجديد للعبة عمل تغيير شامل لشكل الواجهة بالكامل والألوان الداخلية للايقونات.
محو الاسم بيس المعروف للعبة وسيكون الاسم الجديد أي فوتبول 2022 .
شكل الشعار سيكون عبارة عن حرف E وأسفله كلمة EFOOTBALL.
محو بعض اللاعبين وتعويض المستخدمين بالكوينزات المجانية
وجود تحكم بشكل أكبر في الجرافيك وأضافت تعديلات جديدة باللعبة.
تنزيل اللعبة بيس 22 على هواتف الاندرويد والايفون
أصبح بكل سهولة النسخة الجديدة من اللعبة متوفر في متجر الألعاب المجانية جوجل بلاي أو بلاى ستورز، ويمكن لكل مستخدمي اللعبة ومحبي العاب الفوتبول تنزلها بسهولة على الهواتف التي تدعم نظام التشغيل الاندرويد، وذلك من خلال الدخول على جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة والضغط على الاسم ثم الضغط على كلمة تثبيت الموجودة داخل المربع الأخضر، ب ذلك قم بفتح اللعبة على هاتفك بعد انتهاء التحميل واربطها بحساب فيس بوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مميزات لعبة E-football 2022 طريقة تحميل بيس 22 اي فوتبول الجديدة على الهواتف سرعة في الأداء grafic Hd على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.