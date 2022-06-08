نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات التي تعد إحدى الكلمات البحثية الأكثر تداولًا وشيوعًا باعتبارها من أهم الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى تقليل التكدس في المصالح الحكومية في ظل تداعيات فيروس كورونا، يمكن للمواطن معرفة كافة مخالفات على المركبة إلكترونيًا في البيت.

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

تسهيلًا على المواطنين أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستفسار عن أي مخالفات مرورية خاصة برخص المركبات إلكترونيًا بمنتهى السهولة والشفافية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب المرور التابع له، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة والتي تقدم العديد من الخدمات المرورية للمواطنين وأهمها خدمة الاستفسار عن المخالفات.

يظهر على الفور العديد من الاختيارات ومنها: الاستعلامات، الدفع، التظلمات وغيرها الكثير من الخيارات.

الذهاب على خدمة الاستعلامات ثم الذهاب على كلمة “استمرار” الموجودة أسفل الشاشة.

عقب إتمام الخطوات السابقة تظهر صفحة الاستعلامات والتي تتضمن اختيارين هما: مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة.

اختيار مخالفات رخص المركبات والذهاب إليها لتظهر على الفور الصفحة المخصصة لهذه المخالفات.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة والتي تتضمن رقم الرخصة سواء كانت بالأرقام فقط أو بالأرقام والحروف.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة والتي تتضمن رقم الرخصة سواء كانت بالأرقام فقط أو بالأرقام والحروف. لاستكمال العملية بنجاح ينبغي الذهاب إلى الأيقونة الخاصة بإجمالي المخالفات المستحقة.

في النهاية تظهر كل المخالفات الخاصة بالمركبة.

كيفية دفع المخالفات

تعددت طرق دفع فواتير المخالفات الخاصة برخص المركبات حتى يتمكن المواطن من اختيار الطريقة الأنسب له، فيما يلي توضيح ذلك:

الدفع الإلكتروني وذلك من خلال بطاقات الائتمان المصرفية، كما يمكن الدفع عن طريق فوري.

تسديد قيمة المخالفات نقديًا وذلك عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية بتقديم رقم البطاقة الشخصية ورخصة القيادة للموظف المختص الذي يحدد قيمة المخالفات المستحقة.

في نهاية مقال الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات حيث تم توضيح طريقة الاستعلام الإلكتروني بالتفصيل وهي إحدى الطرق المقدمة من وزارة الداخلية، مع عرض الطرق المتعددة لدفع هذه المخالفات سواء إلكترونيًا أو عن طريق البريد المصري بمنتهى السهولة.