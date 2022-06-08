العالم اليوم - نقل أكثر من ألف أسير أوكراني إلى روسيا للتحقيق

انتم الان تتابعون خبر نقل أكثر من ألف أسير أوكراني إلى روسيا للتحقيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:18 صباحاً - نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر روسي في إنفاذ القانون قوله، الثلاثاء، إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في مدينة ماريوبول نُقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم.

وإذا تأكدت هذه الأنباء فقد تقوض محادثات السلام المضطربة بالفعل بين الجانبين.

وتسعى كييف لتسلم جميع من تحصنوا في مجمع آزوفستال للصلب للدفاع عن ماريوبول والذين يقدر عددهم بنحو ألفين في صفقة لتبادل الأسرى، لكن بعض أعضاء البرلمان الروس يطالبون بمحاكمة بعض الجنود.

ونقلت تاس عن المصدر قوله: "تم إحضار أكثر من ألف شخص من آزوفستال إلى روسيا. تتولى أجهزة إنفاذ القانون التعامل معهم". ولم يذكر تفاصيل عما قد يحدث لاحقا.

وأضاف المصدر للوكالة أنه سيتم نقل المزيد من الأسرى الأوكرانيين في وقت لاحق إلى روسيا.