العالم اليوم - الليرة التركية تواصل التراجع بعد تصريحات أردوغان

انتم الان تتابعون خبر الليرة التركية تواصل التراجع بعد تصريحات أردوغان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 04:18 صباحاً - هبطت الليرة التركية 1.1 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، الثلاثاء، لتسجل مستوى إغلاق قياسي منخفض مع تزايد المخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وفي كلمة مساء الاثنين، سعى أردوعان للتهوين من شأن قفزة في التضخم السنوي رفعته إلى 73 بالمئة الشهر الماضي، قائلا إنها إحدى بضع مشاكل تواجه الاقتصاد من المرجح أن تبدأ بالانحسار أوائل العام القادم.

وسجلت الليرة عند الإغلاق 16.765 للدولار مقارنة مع 16.58 عند الإغلاق، الاثنين، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى أكثر من 21 بالمئة لتضاف إلى هبوط حاد بلغ 44 بالمئة في 2021، عندما تضررت من سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة على الرغم من تضخم مرتفع.