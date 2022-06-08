“ظهرت الآن” نتائج السادس الابتدائي 2022 السليمانية استخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تستمر المحافظات العراقية المختلفة في طرح النتائج الخاصة بامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المدارس في العراق هذا العام 2022، وهي النتائج التي تم الانتهاء من رصدها بعدما تم انهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الايام الاخيرة، وقد اعلنت محافظة السليمانية في العراق عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن نتيجة الطلاب للصف السادس الابتدائي الكترونيا رسميا، والتي تطرحها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض الآن كيفية الكشف عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في السليمانية وجميع المحافظات العراقية بشكل عام.

ظهرت نتيجة السادس الابتدائي السليمانية 2022 الدور الأول

وقد أعلنت محافظة السليمانية العراقية رسميا انه قد تم طرح النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي عن امتحانات الدور الأول، وهي الامتحانات التي اداها الطلاب خلال الفترة الاخيرة في اطار تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اشارت اليها وزارة التربية والتعليم العراقية، وبناء على الجدول المعتمد رسميا من قبل الوزارة في مختلف المحافظات بشكل عام، ومن المقرر ان يتم الاستعلام عن نتيجة الطلاب بسهولة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول

وبناء على ما جاء في تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الايام الاخيرة، فمن المقرر ان يتم الاعلان رسميا عن نتائج امتحانات الدور الأول والخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات بشكل عام عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وتتوالى المحافظات في الإعلان عن طرح وظهور النتائج الخاصة بالطلاب لكي يطمأن الطلاب على نتائج الامتحانات الخاصة بهم وسهولة استخراج النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2022 السليمانية

ويمكن التعرف على نتيجة امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق في محافظة السليمانية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.