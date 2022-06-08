رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

في الوقت الحالي في مصر وبمحافظة المني خاصة يتطرق الكثير من أولياء الأمور والطلاب إلى البحث في محرك جوجل للحصول على تفاصيل النتيجة وكافة الأخبار التي سوف يقوم الطالب بالاعتماد عليه في مستقبله ومراحل دراسته القادمة وكذلك أولياء الأمور يسعون للأطمئنان على مستقبل اولادهم كما أن تم الطلاب الامتحانات للشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا للترم الثاني سنة ٢٠٢٢ على اكمل وجه وبذلت الإدارة التعليمية اقصى الجهود لتوفير مراقبين جيدون لإتمام الامتحانات دون مشاكل وتمت الامتحانات تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم تحت القيود أن الامتحان لا يخرج من المنهج الدراسي .

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا :

للحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا هناك عدة طرق توفر الرابط سنقوم بالتحدث عنها في السطور القادمة بالتفصيل.

• البحث عن طريق المحرك جوجل عن نتيجة شهادة الاعدادية.

• اختيار رابط معتمد من وزارة التربية والتعليم .

• اختيار رابط معتمد من وزارة التربية والتعليم . • اختيار المحافظة المنيا.

•كتابة الاسم بالكامل.

• كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وهناك مواقع عدة تقدم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لسنة ٢٠٢٢ وتكون معتمدة ايبالاسم فقط وهناك مواقع اخرى تقدم نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس فقط .

اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا :

قامت إدارة التربية والتعليم الخاصة بمحافظة المنيا بتنظيم الامتحانات وتنظيم اللجان واستعان بالمراقبين على اعلى مستوى لتنظيم الامتحانات ومما لا شك فيه أن تنظيم الامتحانات من اشد الصعوبات ويرجع ذلك للعدد الكبير من الطلاب الذين قاموا بدخول الامتحانات كان العدد يبلغ اكثر من ٦٠٧٥٠ طالب قامت بتوزيعهم على ٣٤٧ لجنة وكان ذلك في يوم السبت الموفق ١٥/٥ وانتهت في يوم الاربعاء ١٩/٥ ومن ذلك الحين يقوم أولياء الأمور والطلاب بالبحث في محرك جوجل عن النتيجة وزاد الأمر سواء بعد ظهور نتيجة محافظة الجيزة وبعض المحافظات الاخرى مما أدى إلى قلق أولياء الأمور وتعمل ادارات التربية والتعليم بمحافظة كفر على الانتهاء من التصحيح وتقديم النتيجة بالموقع الإلكترونية فيمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.