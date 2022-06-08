نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2022 بعد الشهادة الاعدادية وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 2022 بعد الشهادة الإعدادية نستعرضها بالتفصيل حيث ظهرت نتائج الامتحانات للصف الثالث الاعدادي وأصبح كل طالب يملك درجاته بين يديه ويبحث عن مدرسة مناسبة له لكي يلتحق به، ومن أكثر المدارس التي تناسب الطلاب هي ما سوف نقدم عنها المقال حيث أننا سنعرض عليكم تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى ذكر أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب المتقدم والأوراق المطلوبة.

تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

كل طالب يرغب في التقديم بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع يجب يكون مجموع درجاته لا يقل عن مائتي وأربعين درجة حيث أنه الحد الأدنى للقبول بالمدرسة.

شروط الالتحاق بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع

لكي يتمكن الطالب الالتحاق بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع يجب أن يتوفر به عدد من الشروط وهي كما يلي:

أن يكون الطالب المتقدم ناجح في الشهادة الإعدادية الدور الأول بمجموع لا يقل عن مائتي وأربعين.

أن يكون الطالب المتقدم مقيم في محافظة القاهرة، أو تابع لإدارة النزهة التعليمية.

ألا يزيد عمر الطالب عن سبعة عشر عام.

أن يكون الطالب معروف بحسن السير والسلوك.

يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات التي تقوم إدارة المدرسة بتحديدها.

كما يجب أن يقدم الطالب طلب التقديم إلكترونيا على موقع الهيئة العربية للتصنيع.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

يجب على الطالب الذي يحصل على الموافقة للالتحاق بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع أن يقدم مجموعة من الأوراق وهي:

بيان نجاح الطالب في الصف الثالث الاعدادي.

تقديم صورة شهادة ميلاد للطالب.

تقديم صورة البطاقة الصحية معتمدة من المدرسة وتفيد بأنه لا يعاني من اي أمراض.

تقديم صورتين شخصية للطالب.

تقديم صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

يتم تقديم هذه الأوراق بصيغة ملف بي دي إف إلكتروني على الموقع ويجب ألا تزيد عن خمسة ميجا بايت.

مميزات الالتحاق بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع

يحصل الطالب على شهادة دبلوم فنى صناعي، بجانب شهادة خبرة من الهيئة العربية العربية للتصنيع.

الدراسة خمسة أيام في الأسبوع مقسمة بين يومين نظري وثلاث أيام عملي وتدريب.

يتم تدريب الطلاب بواسطه مجموعة من خبراء التصنيع.

عدد الطلاب لا يزيد عن أربعة وعشرين طالب في كل فصل من أجل تحصيل دراسي جيد للطلاب.

يحصل الطلاب على المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل.

قدمنا خلال المقال تنسيق المدرسة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى توضيح أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب وأهم الأوراق المطلوبة.