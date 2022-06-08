نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح حقيقة إعادة فتح التسجيل وخطوات تقديم الاعتراض 1443 في المقال التالي
يعد من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثيرين ويبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية هو موعد إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن والذي يرغب الكثيرين في الاستفادة من الدعم الذي يقدمه للمواطنين بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم والتأكد من مطابقة الشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل المملكة فيهم، كما يتساءل عدد كبير أيضا عن خطوات تقديم الاعتراض على عدم القبول لمختلف الأسباب وهو ما نوضحه لكم خلال المقال.
حقيقة إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن
وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بإعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن حقيقة تلك الأخبار ومدى صدقها، وذلك ما جعل المسؤولين عن البرنامج يقوموا بالتوضيح بأن تلك الأخبار التي تم نشرها غير صحيحة، وأنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لإعادة فتح التسجيل من جديد، وأكد المسؤولين بأنه بمجرد صدور قرار رسمي بعودة التسجيل سوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال الموقع الرسمي للبرنامج أو عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يعلم الجميع، ولذلك فلم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن.
خطوات تقديم الاعتراض عبر موقع حساب المواطن
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تسجيل الكثير من المواطنين في الموقع الخاص ببرنامج حساب المواطن لاستحقاق الدعم، كما تم الإعلان بأنه في حالة تم رفض الطلب لعدم أهلية المواطن يمكنه تقديم طلب اعتراض من خلال الموقع الإلكتروني وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع حساب المواطن
- تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور.
- الدخول على قسم إدارة الحساب.
- الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق.
- سوف يظهر ما إذا كان المواطن مقبول أو مرفوض لعدم الأهلية مع ذكر سبب الرفض.
- يتم الضغط على “رفع اعتراض”.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- اضغط على “إرسال”.
وبعد إتمام تلك الخطوات سوف يتم فحص جميع الاعتراضات التي قدمها المواطنين وإعادة فحص الطلب من جديد وإذا وجد أن المواطن مستحق للحصول على الدعم يتم فورا إدراج اسمه ضمن قوائم الاستحقاق.
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