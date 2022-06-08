نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح لعبة ببجي موبايل لايت 2022 علي الاندرويد وأجهزة الكمبيوتر PUBG LITE في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي موبايل لايت 2022 آخر اصدار تعتبر لعبة ببجي موبايل لايت في مجال ألعاب الباتل قتال هي الأخت الصغرى للعبة الأصلية في هذا المجال لعبة PUBG Mobile، حيث تسعى اللعبة المشار إليها الى جذب اللاعبين لها باعتبار ما يكون لها من مزايا تختلف عن أختها الكبرى والتي يكون منها المساحة الأقل التي تشغلها اللعبة على الجهاز، بالإضافة الى وجود عدد اقل من اللاعبين في داخل اللعبة مما يجعلها أسرع في اللعب.

لعبة ببجي موبايل لايت

تتمتع لعبة ببجي موبايل لايت بسهولة في فتحها على أجهزة الاندرويد وذلك لما يكون لها من مساحة تعتبر الأقل في سلسة معركة الملوك التي تشمل اللعبة الكبرى والأشهر على مستوى العالم PUBG mobile، ويمكن للاعب في هذه اللعبة اللعب منفردا او مع مجموعة من الأصدقاء يمثلون العدد الأقل في اللعب، حيث تتناقص اعداد هؤلاء الأصدقاء المشاركين في اللعبة حتى يصل اللاعب الى النهاية والبقاء وحيدا.

خطوات فتح لعبة ببجي لايت

عند فتح اللعبة على هاتفك الاندرويد يمكنك إجراء الخطوات التالية:

الدخول على موقع جوجل بلاي ثم الضغط على كلمة تنزيل لأكثر من مرة حتي يتم فتحها الفعلي على الهاتف.

ثم قم الآن بالدخول عن طريق الهاتف الى اللعبة ثم اختيار اللغة التي تحتاج لها في اللعب.

قم بالضغط على التالي والذي يمنحك الدخول في الخطوة التالية التي تمثل الموافقة على احكام اللعبة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات عليك القيام بعملية حفظ البيانات من على الهاتف.

ثم الدخول في ايقونة الفتح التي تمكنك من أنشاء حساب ومشاركة الأصدقاء.

ببجى لايت 2022

أتاحت ببجى لايت الجديدة 2022 للاعبين استعمال اللغة العربية في اللعب مع غيرها من اللغات الأجنبية من الانجليزية والألمانية واللغة الفرنسية، مع إعطاء اللاعب عدد من المزايا يكون منها إمكانية تغيير الأوضاع والمغامرات ونوع العشب في الغابة، بالإضافة الى إمكانية الخضوع الى الوضع الكلاسيك في اللعب الذي يتضمن عدد 6 من اللاعبين، وأضافه كل من خريطة ميرامار وخريطة الثلج.

ببجي لايت للكمبيوتر

بالإضافة الى تمكين اللعبة صاحبها من فتحها على أجهزة الاندرويد، فانه يمكن أيضا فتح اللعبة على جهاز الكمبيوتر عن طريق فتحها اللعبة من الموقع الإلكتروني تطبيقات بلاي، ثم الضغط على تثبيت، وبعد ذلك يقوم اللاعب بالضغط على تحديث لعبة ببجي موبايل والذي يتيح للاعب أضافه كافة التحديثات الجديدة التي تتمتع بها اللعبة الى جهازك الكمبيوتر فور إجراء التحديث.