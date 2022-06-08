نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتيجتك هنا” لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا – المنوفية – الشرقية – الغربية – أسيوط 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات الشرقية والغربية والقليوبية والمنوفية 2022 الفصل الدراسي الثاني، حيث أوشكت نتيجة الإعدادية بالمحافظات السابق ذكرها على الظهور بعد فترة كبيرة من الترقب والقلق عاشها الطلاب في انتظار إعلان النتيجة، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، وبعدها بدأت أعمال التصحيح والمراجعة لدرجات الطلاب فوراً لسرعة الانتهاء منها، وإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، ومن خلال المقال، نقدم لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية والشرقية والغربية والمنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 الفصل الدراسي الثاني

ينتظر ما يقرب من 113 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا إعلان نتيجة الترم الثاني، وذلك بعدما انتهت أعمال التصحيح حسب تصريحات المسئولين داخل مديرية التربية والتعليم، حيث يجري حالياً رصد ومراجعة درجات الطلاب قبل عرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا خلال الساعات القامة، حيث نوفر لكم رابط استعلام نتيجة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

انتهي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، وتم العمل بشكل متواصل طوال الفترة الماضية لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرد والمراجعة، وإعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية في أقرب وقت ممكن، حيث أشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلي أن أعمال التصحيح والمراجعة والرصد قد انتهت، وقد تم عرض النتيجة على المحافظ، حيث قام اللقاء عبد الحميد الهجان باعتماد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 74.77%، ويمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الحصول على النتيجة عبر الرابط المباشر لنتيجة الإعدادية بالقليوبية، والموجود بالمقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 الترم الثاني

تعد محافظة الغربية من المحافظات التي تشهد تواجد عدد كبير من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة خلال العام الحالي، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة أكثر من 83 ألف طالب وطالبة، وقد بدأت أعمال التصحيح والمراجعة منذ انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، حيث أشارت بعض المصادر داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلي أنتهاء أعمال التصحيح، ويجري حالياً رصد ومراجعة درجات الطلاب قبل الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ، حيث سنقوم بتوفير رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية فور ظهور النتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 الفصل الدراسي الثاني

انتهت أمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، وقد بدأت أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات في كافة المواد الدراسي التي أدي بها الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة اكثر من 137 ألف طالب وطالبة، حيث يجري حالياً رصد ومراجعة درجات الطلاب بعدما انتهت أعمال التصحيح، ومن المقرر أن يتم عرض النتيجة على اللواء ممدوح غراب لاعتمادها فور الانتهاء من أعمال الكنترول مباشرة، حيث نقدم لجميع الطلبة والطالبات رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2022 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس، والذي سيتم تفعيلة فور اعتماد النتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

اشهد محافظة المنوفية حالة من الترقب والقلق بين الكثير من طلبة طالبات الشهادة الإعدادية في المحافظة في انتظار ظهور النتيجة، حيث ينتظر الجميع لحظة الإعلان عن ظهور نتيجة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك بعدما انتهي جميع الطلاب من أداء الامتحانات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو، وقد أشار الدكنور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إلي أن أعمال التصحيح قد انتهت، ويجري حالياً الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة تمهيداً لعرض النتيجة على اللواء إبراهيم أبو ليمون لاعتمادها، وسوف نوفر رابط مباشر لاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها رسمياً، والذي يتوقع البعض أن يكون خال الساعات القادمة من اليوم او يوم غد الأربعاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022 الترم الثاني

تعد محافظة أسيوط ضمن المحافظات التي لم يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بها حتى الآن، حيث ينتظر ما يقرب من 85 ألف و10 طالب وطالبة إعلان نتيجة الإعدادية بأسيوط 2022 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم، حيث أشار الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلي أن عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب قد انتهت، ويجري حالياً رصد ومراجعة درجات الطلاب تمهيداً لإعلانها عقب اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبعدها سيتم رفع النتيجة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.

تحديث: أعلن الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بالمحافظة سيتم الإعلان عنها بعد غد الخميس الموافق 9 يونيو، والذي بعد الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب قبل عرض النتيجة على المحافظ، وبعدها ستكون النتيجة متاحة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس.