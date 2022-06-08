موعد إيداع رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور

يعد الضمان الاجتماعي المتطور من أهم إنجازات وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث يقدم الدعم للمواطنين الذين لا يستطيعون مواكبة وتيرة الحياة بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، وارتفاع مستوى الأسعار في العالم، الأزمة الاقتصادية التي تواجهها المملكة العربية السعودية ومواطنيها أيضا، وأكثر ما يثير التساؤل والبحث هو موعد إيداع راتب الشهر الجديد لشهر، لذلك في هذا الصدد سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد إيداع رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو كما أعلن عنها وزير التضامن الاجتماعي فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور



وأعلنت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي الذي يصرف خلال هذا الشهر في اليوم الأول من شهر ذي القعدة بداية شهر يونيو 2022، ومن المتوقع صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2022 الموافق يوم الأربعاء، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المزيد من المعلومات عن معاش الضمان الاجتماعي المطور على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

يوجد العديد من الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي السعودية ليستطيع كل مواطن سعودي يحتاج إلى يد المساعدة المالية أن يحصل على المعاش الشهري المستحق ومن ضمن هذه الشروط المعلن عنها هي:

يعد معاش الضمان الاجتماعي المطور مقدم لدعم المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية، أي يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون الشخص حاصلاً على إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يتجاوز دخل المتقدم للحصول على المعاش عن الحد الأدنى المعلن عنه.

إلا يمتلك الشخص أي ممتلكات أو مباني.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي

يوجد العديد من الشروط التي يجب استيفاؤها حتى يتم وقف معاش التضامن الاجتماعي المطور ومن ضمن هذه الشروط هي: