نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة pdf وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة pdf، منذ ساعات قليلة قد تم الإعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة pdf قد صدرت الآن، وذلك من خلال موقع نتائجنا وموقع ناجح، حيث أن تلك هي المواقع الوحيدة المعتمدة رسميا والتي يمكن الحصول على النتيجة من خلالها، على أن تكون النتيجة متاحة للطلاب بناءًا على اسم كل طالب فقط، وذلك لسهولة الاستعلام دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، للتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة pdf

لقد تم اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة pdf بنسبة نجاح قد فاقت الـ 72 بالمئة، وتُعد تلك النسبة متميزة مقارنةً بنسب النجاح خلال السنوات الماضية، والجدير بالذكر ان كافة الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم مع نهاية شهر مايو 2022 الماضي، والآن فإن نتائد كافة الطلاب متاحة من خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من المسؤولين داخل الموقع، وأبرز تلك البيانات التي يتم طلبها هي الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية، ليسهل لكافة الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم، بالاضافة إلى ذلك فإن كافة النتائج المتاحة في الوقت الحالي هي الخاصة بالدور الاول، على ان تبدأ امتحانات الدور الثاني فور الاعلان عن الموعد المحدد من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان يكون ذلك مع نهاية شهر يونيو 2022 الجاري.

الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة pdf

أصبح من السهل لجميع الطلاب في جميع محافظات العراق الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة pdf، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية داخل الموقع المخصص للحصول على النتيجة: