اليابان والناتو يتفقان على تعزيز التعاون بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء فى نشرتها الإنجليزية، أن الأدميرال روب باور والجنرال كوجى يامازاكى اجتمعا اليوم فى طوكيو، مشيرة إلى أن الأدميرال باور فى زيارة إلى اليابان تستغرق يومين؛ حيث ناقش المسؤولان الوضع فى أوكرانيا وبحثا سبل التعاون فى مجال الأمن فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ حيث تعزز الصين من أنشطتها البحرية.
وقال الجنرال يامازاكى - فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع - إن اليابان ملتزمة بالحفاظ على نظام دولى حر ومنفتح مبنى على سيادة القانون، وعلى تقوية التعاون مع حلف الناتو.
من جانبه، صرح الأدميرال باور بأن "دورنا الأساسى هو إعلاء النظام الدولى المبنى على القواعد الذى بناه شعوبنا على مدى أكثر من 7 عقود".
ويأتى هذا الاجتماع قبيل قمة الناتو المقبلة التى ستعقد فى نهاية الشهر الجارى وستنضم إليها اليابان، ومن المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميو إلى إسبانيا للمشاركة فى الاجتماعات حيث سيصبح أول قيادى يابانى ينضم لقمة الحلف.
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