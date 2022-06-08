العالم اليوم - تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

انتم الان تتابعون خبر تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 01:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع السورية أن سلاحي الجو الروسي والسوري نفذا، الثلاثاء، مناورة مشتركة فوق الأجواء السورية، هي الأولى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

ونفذت طائرتان روسيتان من طراز سو-35 35 وست طائرات سورية من طراز ميغ 23 وميغ 29 محاكاة مواجهة طائرات حربية وطائرات مسيرة "معادية"، بحسب الوزارة، التي قالت إن الطيارين السوريين تعاملوا معها بغطاء ودعم من الطائرات الحربية الروسية.

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان: "تم رصد جميع الأهداف الوهمية وتدميرها بالكامل بينما تم قصف الأهداف الجوية ليلا لأول مرة". كما بثت مقطعا مصورا لطائرات حربية قالت إنها شاركت في التدريبات.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن استهداف صواريخ إسرائيلية مواقع للجيش السوري جنوب العاصمة دمشق، مما تسبب في أضرار مادية، لكن من دون وقوع إصابات.

نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري لم يذكر اسمه قوله إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت قبل منتصف ليل الاثنين صواريخ عديدة أثناء تحليقها فوق مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ. ولم يصدر تعليق من إسرائيل على الضربة.