نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الطلبة والطالبات المقيدون بالصف الثالث الإعدادي يقومون بالبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام ٢٠٢٢، حيث أن الكثير منهم يرغب في الالتحاق بمدارس الثانوية العامة، كما أن الجميع يريد أن يتعرف على النتيجة الخاصة بهم، وأولياء الأمور يرغبون كذلك في الاطمئنان على أولادهم وبناتهم في الشهادة الإعدادية، حيث أن هذه المرحلة هي التي تحدد إذا كان الطالب سوف يلتحق بالمدارس الثانوية التجاري أو الصناعي أو الثانوية العامة، بالتحديد أن جميع الطلبة والطالبات قد انتهوا تماماً من تأدية امتحاناتهم.

ولكن سوف يكون عقب ظهور النتيجة خلال المواقع الإلكترونية المخصصة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية تربوية يتبع إليها الطالب.

وكان قد صرحت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني سوف يتم الإعلان بمجرد انتهاء المعلمون من كافة أعمال تصحيح جميع إجابات الطلاب ورصد الدرجات الخاصة بكل منهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

إن محافظ الجيزة أحمد راشد قام باعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية للسنة الدراسية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وذلك لمحافظة الجيزة، بمعدل نجاح 82.6%، إذ أن عدد المتقدمين قد وصل إلى ما يقرب من حوالي ١٨٣٨٨١ طالباً وطالبة، كما أن من الطلبة والطالبات الذين قد نجحوا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من بينهم قد وصل إلى ما يقرب من حوالي ١٥٠١٣٤ طالباً وطالبة.

هذا بجانب أنه قد قام بالإشارة إلى أن عدد الطلبة والطالبات الأوائل للشهادة الإعدادية قد وصل لما يقرب من حوالي 91 طالب وطالبة، هذا بالإضافة إلى أن إدارات الدقي وكذلك جنوب الجيزة والشيخ زايد والوراق والعمرانية وأطفيح قد تصدرت أعلى معدل نجاح الأعلى وذلك على مستوى المحافظة، ومن المحتمل أن تظهر النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية 2022 في كافة المحافظات بواسطة رقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني أو نهاية السنة من خلال الرابط الخاص بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ومن الممكن أن تستعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 من خلال الرابط الآتي: https://prepnatega.emis.gov.eg/

خطوات الحصول على نتيجة شهادة الإعدادية 2022

هناك عدة خطوات قد قامت وزارة التربية التعليم بتحديدها للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، وهذه الخطوات هي كالتالي:

في البداية قم بالانتقال إلى الرابط المركزي المتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية 2022، الخاص بوزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك قم بالنقر على الموقع الخاصة ببوابة التعليم الأساسي.

بعدها قم بانتقاء الخدمات الإلكترونية.

انقر بعدها على قسم نتائج الطلاب.

قم بانتقاء النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022.

بعدها قم بكتابة الاسم ثلاثي وكذلك رقم الجلوس.

في النهاية انقر على أيقونة عرض النتيجة.

واليكم رابط الحصول على النتيجة جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

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