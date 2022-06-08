المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق السياسى بشأن إقرار حد أدنى لأجور العمال

جدة - نرمين السيد - رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسى تم التوصل إليه فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء بين البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بشأن إقرار حد أدنى مناسب للأجور كانت المفوضية قد اقترحته فى أكتوبر 2020.





وذكرت المفوضية -فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى- أن الحد الأدنى المناسب للأجور ينطوى على أهمية قصوى فى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الانتعاش الاقتصادى المستدام والشامل، كما يُفيد ظروف العمل بشكل أفضل للشركات وكذلك المجتمع والاقتصاد بشكل عام من خلال تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية.

وأضاف البيان أن ضمان حصول العمال على أجور مناسبة يعد أمرًا ضروريًا لتحسين ظروف معيشتهم وعملهم وبناء اقتصادات ومجتمعات عادلة وقادرة على الصمود، مشيرا إلى أنه مع ذلك، يتأثر بعض العمال بانخفاض الأجور أو الفجوات فى تغطية قوانين حماية الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن التوجيه الجديد يهدف إلى معالجة ذلك من خلال إنشاء إطار عمل للاتحاد الأوروبى لتحسين حماية الحد الأدنى للأجور، وأن ذلك سيجرى مع الاحترام الكامل للتقاليد والكفاءات الوطنية وكذلك استقلالية الشركاء الاجتماعيين.

وتعليقا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: " ستحمى القواعد الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور كرامة العمل بما يضمن أن يؤتى العمل ثماره.. وكل هذا سيتم مع الاحترام الكامل للتقاليد الوطنية واستقلالية الشركاء الاجتماعيين".

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس:" إن هذا الإطار الخاص بالحد الأدنى للأجور بمثل خطوة أساسية نحو حماية العمال عبر اتحادنا، مع احترام الكفاءات الوطنية واستقلالية الشركاء الاجتماعيين. فمع استمرار تداعيات العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تجلت أهمية أن نحمى ذوى الدخل المنخفض.. كما يجب أن يضمن الحد الأدنى للأجور مستوى معيشيًا لائقًا، مع تعزيز الابتكار والإنتاجية ".