إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وتمت عملية ضبط المخدرات التابعة لعصابة "غلف كلان" الكولومبية، فى مدينة ترييستى الساحلية الشمالية الشرقية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". ونفذت السلطات أوامر اعتقال بحق 38 شخصا للاشتباه فى قيامهم بتهريب مخدرات دوليا فى إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا. ونفذت عملية الضبط الشرطة المالية الإيطالية، ونسقها محققون فى مكافحة المافيا، بعد تحقيق استمر لمدة عام شمل أيضا وزارة الأمن الداخلى الأمريكية. وقال محققون فى جهاز مكافحة المافيا فى بيان إن العملية السرية "تعاملت بقوة مع واحدة من أخطر عصابات المخدرات الكولومبية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس". وكانت كولومبيا قد سلمت الشهر الماضى، الرئيس المزعوم لعصابة "جلف كلان" إلى الولايات المتحدة. ويواجه دايرو أنطونيو أوسوجا ديفيد، المعروف أكثر بالاسم المستعار أوتونيل، لوائح اتهام أمريكية فى ثلاث محاكم فيدرالية.

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