أشتية: غضب عام فى فلسطين جراء التصعيد الإسرائيلى وازدواجية المعايير الدولية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إن الغضب يسود المزاج العام فى فلسطين، بسبب التصعيد الإسرائيلى والفراغ السياسى وازدواجية المعايير الدولية والصمت تجاه ما يحدث بفلسطين، والتبعات الاقتصادية للأزمات الدولية وارتفاع الأسعار.





جاء ذلك خلال لقاء أشتية، اليوم الثلاثاء، مع نائب المستشار الألمانى، وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك، لبحث الوضع السياسى والتصعيد الإسرائيلى، والعلاقات الثنائية ودعم ألمانيا لمشاريع الطاقة فى فلسطين، بحضور كل من وزير الاقتصاد الوطنى خالد العسيلى، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمى، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا. ووضع اشتية، هابيك فى صورة التصعيد الإسرائيلى بالقدس، وتوفير الحماية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وكذلك سياسة إعدام الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال من الفلسطينيين. وبحث الجانبان إمكانية توفير الدعم الألمانى لتعزيز اعتماد فلسطين على الطاقة المتجددة، ولا سيما فى المخيمات.

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