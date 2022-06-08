الرئيس الأوكرانى: أى حرب يجب أن تنتهى على طاولة المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء، قال زيلينسكى: "أوكرانيا لا تملك العتاد العسكرى الذى تمتلكه روسيا، وبالتالى فنحن غير قادرين على إحراز أى تقدم ضد الجانب الروسى، بل نتكبد المزيد من الخسائر كل يوم... إن الحفاظ على العنصر البشرى وعدم التضحية بالجنود على رأس أولويتى فى الوقت الراهن".

وشدد على أن القوت المسلحة الأوكرانية تسعى فى الوقت الراهن إلى استعادة المواقع التى سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية إبان حملتها العسكرية للبلاد فى 24 فبراير الماضى، وهذا سيكون بمثابة "الانتصار المؤقت لأوكرانيا، بيد أننا نسعى إلى بسط السيادة الكاملة على أراضينا فى نهاية المطاف".

وتابع بالقول: "مع تحول الحرب إلى مرحلة استنزاف، وخاصة فى منطقة دونباس الشرقية، وهى النقطة المحورية للحرب القائمة، حيث استخدمت روسيا قوتها المدفعية المتفوقة ضد القوات الأوكرانية، وتحقيقها مكاسب إقليمية إضافية، فإن الجيش الأوكرانى قد يسقط منه ما يصل إلى 100 جندى فى اليوم الواحد".

وبحسب الصحيفة، طلب المسؤولون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا من الشركاء الغربيين سرعة دعم كييف بأسلحة ثقيلة وطويلة المدى؛ لكى يتمكن الجيش الأوكرانى من الحيلولة دون تقدم القوات الروسية فى الأراضى الأوكرانية، بيد أن الجانب الأوكرانى أعرب عن انزعاجه من بطء وتيرة إرسال الأسلحة الغربية، إلى جانب الخوف المستمر من بعض الدول من إثارة حفيظة الروس حال دعمهم للجانب الأوكرانى.

وأكد الرئيس الأوكرانى، فى حواره، ضرورة تحقيق النصر فى ساحة المعركة"، لكنه أصر أيضًا على أنه "منفتح على محادثات السلام على الرغم من الفظائع التى ارتكبتها القوات الروسية خلال هجومها المستمر منذ أكثر من 100 يوم.

واستطرد بالقول "أى حرب يجب أن تنتهى على طاولة المفاوضات، يجب أن تكون مفاوضات السلام وجهاً لوجه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لأنه لم يكن هناك أى شخص آخر نتحدث معه سوى الزعيم الروسى".

وانتقد الرئيس الأوكرانى ما اعتبره محاولات من بعض الحلفاء الغربيين لاستكشاف شروط وقف إطلاق النار دون إشراك كييف، قائلًا: "نحن بحاجة إلى مصلحة ثابتة من الغرب، والدعم الغربى لسيادة أوكرانيا، لا يمكن أن تكون هناك محادثات من وراء ظهر أوكرانيا فى أى وقت".

كما اعترض زيلينسكى على دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للغرب إلى "عدم إذلال روسيا وترك مجال أمام الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية"، قائلًا إن "ماكرون كان يعلم جيدًا إخفاق روسيا فى تنفيذ اتفاقيات السلام السابقة بموجب ما يسمى باتفاقية مينسك التى فشلت فى إنهاء القتال فى دونباس منذ 2014".

وعلى النقيض من ذلك، أعرب الرئيس الأوكرانى عن سعادته بنجاة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من تصويت حجب الثقة من قبل نواب حزب المحافظين أمس الاثنين، مشددًا على أن بلاده كادت أن تفقد "حليفًا مهمًا للغاية".

وحول العقوبات الغربية، قال زيلينسكى: "إن بعض العقوبات الغربية قد وجهت بالفعل ضربة قاسية للاقتصاد الروسى، إلا أنها لم تؤثر حقًا على الموقف الروسى".

وحذر الرئيس الأوكرانى من أن الحكومة الروسية تحاول دومًا البحث عن سبل للالتفاف على العقوبات الغربية.

كما أشار زيلينسكى إلى أن بعض الحكومات الغربية قد سئمت بالفعل من التداعيات الاقتصادية للعقوبات على روسيا على اقتصادها، ولذلك تحاول بعض الحكومات بالفعل إيجاد طرق بديلة للتخفيف من وطأة تلك العقوبات لحماية مصالحها التجارية.

واختتم الرئيس الأوكرانى حواره بالقول إنه "يأمل أن تستمر الروح الوطنية نفسها للشعب الأوكرانى، والتى أشعلها الهجوم الروسى ضد بلادنا؛ لأن بمجرد انتهاء الحرب ستمنحنا تلك الروح فرصة لاستعادة بلادنا بل وستمنحنا فرصة لنصبح أمة عظيمة".