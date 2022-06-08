العالم اليوم - قطعة جزر تودي بحياة طفل في الأردن

انتم الان تتابعون خبر قطعة جزر تودي بحياة طفل في الأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يونيو 2022 12:21 صباحاً - في حادثة مؤلمة، توفي الطفل راشد جلابنة، من مدينة إربد شمالي الأردن، الثلاثاء، إثر تناوله قطعة جزر، تسببت له في انسداد مجرى التنفس، وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

وحسب مصدر طبي، فقد نقلت كوادر الدفاع المدني طفلا يبلغ من العمر عامين إلى مستشفى الأميرة بسمة في مدينة إربد إثر انسداد مجرى التنفس لديه من جراء تناوله قطعة جزر صغيره في منزل ذويه.

الطفل وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي، ونجحت كوادر قسم الإسعاف والطوارئ في إعادة إنعاش قلبه، وأدخل إلى قسم العناية الحثيثة، إلا أنه توفي في اليوم التالي.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم بوفاة الطفل، وطالبوا الأهل بتشديد الرقابة على الأطفال، لكي لا تتكرر هذه الحادثة المؤلمة.

محمد جلابنة، والد الطفل، قال لـ"دوت الخليج" إن الطفل راشد هو طفله الوحيد، وكان برفقة والدته في بيت جده، وأمسك بحبة جزر وبدأ يأكل فيها، ثم أصدر أصواتا تظهر أنه تعرض للاختناق، فأسرعت أمه وحاولت مساعدته ثم نقلته إلى عيادة خاصة قريبة وتم طلب الدفاع المدني ونقل إلى المستشفى.

وأضاف والد الطفل أن الفحوصات الطبية في المستشفى بينت أن الطفل كان يعاني من اختناق وصعوبة بالتنفس بسبب وجود قطعة جزر داخل مجرى التنفس، حيث انقطع الأوكسجين عن الدماغ حوالي ربع ساعة، مما أدى إلى سكتة دماغية وتوقف القلب والوفاة خلال ساعات.